我們的十八歲｜余香凝自爆產後自信低 與廖子妤感激《骨妹》導演知遇之恩

由《骨妹》導演徐欣羨(Tracy)執導、溫碧霞監製的的電影《我們的十八歲》，由林千渟和楊偲泳(Renci)主演，並請來廖子妤(Fish)和余香凝(Jennife)特別演出。Fish和Jennifer繼7年的《骨妹》後再與徐欣羨導演合作，勾起3人合作的情景，兩人感謝導演知遇之恩。

Fish和Jennifer在《我們的十八歲》戲份並不算多，相隔7年再度與導演合作，Fish笑言導演無太大轉變，「就算有變化都可能是皮膚吧，無咁緊緻，Tracy 依然都是那個很注重細節，很注重角色之間的感情，很給予演員空間的一個導演。」她在戲中飾演張綺玲的經理人Jacky，一直陪伴對方走過演員事業高低，她對於主角遭遇很有同感，勾起入行以來的回憶，並特別感謝導演當年知遇之恩。「雖然今次接演這部電影的戲份不算多，但其實我跟Jennifer都很想重溫拍攝《骨妹》那時候的熱血情感，同時亦有種向Tracy報恩的感覺，因為在這個行業待久了，總會回想起從前的自己，那時自己甚麽都不是，故此會特別珍惜當時給予自己機會的人。」

產後首返片場感不安

Jennifer雖然只是客串一場，但當日是她誕下女兒Clare後，首次復出拍戲，很感激Tracy的信任。「那次拍攝勾起了很多第一次拍電影的回憶，因為《骨妹》是我入行第一部電影，就是Tracy執導，覺得有一種很熟悉的感覺，大家都有足夠信任。雖然我只是客串一場，但拍攝時我對自己信心很低，剛生完小朋友，第一次重回片場，會自我懷疑，很久沒有拍戲我會否對住鏡頭很陌生呢？自己演戲會如何，又或者自己樣子是否尚未回復最佳狀態，心裡有很多不安，但當我面對Tracy，所有不安都消失。」Jennifer亦指過去幾年不論自己還是導演都成長了很多，Tracy的執導技巧令演員更放心演出。

《我們的十八歲》是一個探討原生家庭對女性成長影響的故事。講述香港八十年代家境貧困的女主角張綺玲 Elaine 與好友李羨英為改變自身命運而踏入娛樂圈，在港產片最輝煌的時代裡，李羨英成為當年紅極一時的艷星，Elaine則在演員與自我身份上迷失，十數年以後，港片的風光漸退，兩人也因彼此的選擇而走上了兩條截然不同的人生路。電影將於9月28日公映。