我們的十八歲｜林千渟僅穿胸圍同麥子樂激咀 同楊偲泳一拍即合

先導海報中，林千渟及楊偲泳穿起校服頭貼頭合照，演活青春本我；在預告中，可以看到林千渟及楊偲泳由學生時期到進入娛樂圈這夢工場的變化，當中林千渟更有上半身只穿內衣，跟麥子樂拍攝「戲中戲」的場面，千渟坦言這是她的性感極限：「自己拍攝時冇尷尬，同子樂係朋友而且溝通十足，由子樂帶住我，佢有經驗！我都係放鬆咁拍，因為一緊張鏡頭會睇到。呢個我諗都係我銀幕上嘅性感極限。」

至於在戲中與林千渟飾演一對好友的楊偲泳則表示拍攝前與對方不熟，但料不到真正認識後卻一拍即合，更開玩笑大爆對方酒後真面目：「同千渟都係因為今次拍攝真正熟，仲會一齊去露營，佢飲醉會好癲喪。」

《我們的18歲》是一個探討原生家庭對女性成長影響的故事，身兼監製的溫碧霞坦言電影中有不少自己的影子：「今次作為《我們的十八歲》監製，由劇本開始已經去參與，今次電影屬於係自傳形式，由真人真事改編的一個有關少女成長的故事，我放了很多小時候的經歷進去劇本，可能大家看完後會看到我的影子。」

她續表示：「其實每次作為電影監製也是一種學習，尤其今次花了很多心機在創作劇本方面，劇本真的是一部好電影的基礎。今次很幸運有很好的幕後團隊包括導演徐欣羨及兩位編劇陳詠燊及陳雅莉，完全表達了少女成長經歷的感覺。希望電影可以表達到現代女性由成長開始到出社會工作，遇到挫折如何面對的心路歷程；以及由八十年代一直到現在的社會變遷。」