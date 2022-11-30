我們的歌｜許靖韻挑戰升級連唱三首 楊丞琳林志炫大讚靚聲

音樂綜藝節目《我們的歌》第四季第八集播出最後一輪團體戰，許靖韻（Angela）、楊丞琳、林志炫及黃霄雲組成的「壯志凌雲」隊，與另一組合對戰。這次Angela連戰三場，帶來三首風格各異的歌曲，分別是《你的樣子》、《她她她》及《因為愛情》。

Angela的「壯志淩雲」隊首輪全隊出場，演唱林志炫曾翻唱過的經典歌曲《你的樣子》，四位歌手以不同音域和聲相融合，配合度高。隨後，她跟楊丞琳、黃霄雲帶來一首講述女性故事與心聲的歌曲《她她她》，細膩的歌聲加上舞者以舞台劇的形式演出，讓歌曲充滿故事感，不少網民都表示從歌聲中走進了「她們」的故事。