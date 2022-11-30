我們的歌｜許靖韻挑戰升級連唱三首 楊丞琳林志炫大讚靚聲

音樂綜藝節目《我們的歌》第四季第八集播出最後一輪團體戰，許靖韻（Angela）、楊丞琳、林志炫及黃霄雲組成的「壯志凌雲」隊，與另一組合對戰。這次Angela連戰三場，帶來三首風格各異的歌曲，分別是《你的樣子》、《她她她》及《因為愛情》。
Angela的「壯志淩雲」隊首輪全隊出場，演唱林志炫曾翻唱過的經典歌曲《你的樣子》，四位歌手以不同音域和聲相融合，配合度高。隨後，她跟楊丞琳、黃霄雲帶來一首講述女性故事與心聲的歌曲《她她她》，細膩的歌聲加上舞者以舞台劇的形式演出，讓歌曲充滿故事感，不少網民都表示從歌聲中走進了「她們」的故事。
去到第三次演唱，Angela再次與林志炫拍檔，將經典男女合唱的《因為愛情》，改編成jazz曲風，讓人耳目一新，Angel表示每一次跟林志炫合作都是寶貴的經驗，「無論是唱歌還是編曲，林老師每一次都有獨到的見解，每一次的練習都我提升很多！」除此之外，楊丞琳與林志炫也大讚Angela的聲線，特別經過這幾次的合作，發現她的音域很廣，是一位實力兼備的歌手。對於在《我們的歌》舞台上不斷嘗試和挑戰不同歌曲，許靖韻表示很開心及充實。另外，Angela亦於自己社交平台出post預告新歌《我喜歡的你》即將面世。