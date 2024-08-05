我們的青春日誌｜完成500場向海嵐感觸哽咽 陳恩碩宣布明年推《小男人周記》

向海嵐、蘇韻姿、杜以辰和關寶慧等都曾參演的長壽音樂劇《我們的青春日誌》，創下500場的歷史里程碑，包辦編劇、作曲、填詞、導演及監製的陳恩碩(Tom)宣布，已於港島區覓址興建全新劇場，將於明年推出第二齣長壽音樂劇《小男人周記》，逐步實現讓長壽音樂劇於全港遍地開花、成為廣受公眾歡迎的長期娛樂選項的夢想。

演嚴校長的向海嵐在謝幕時分享見證Tom在創作路上的挫折與成長，由2018年於工廠大廈試演、2020年公演因疫情腰斬，到2022年於葵興興建演出場地並完成500場，她一度哽咽：「我一直從旁見證Tom永不放棄的精神，令人感動！對於Tom通過推出本地原創長壽音樂劇來推廣劇場文化的理念及行動，我是瞓身支持！舞台劇市場發展需要觀眾作為基礎，長壽演出正好提供一個好機會，透過加入不同演員，吸引更多人入場欣賞，令劇場能夠接觸到更廣大的觀眾群。」

Tom回顧走過的路，不禁熱淚盈眶，。他表示：「我終於夠膽理直氣壯地稱呼《我們的青春日誌》為一套長壽音樂劇！這劇是推動音樂劇變成香港主流文化的第一步，培養劇場文化不可只靠一套長壽劇完成。因此我們將繼續推出更多高質素的作品，包括於明年上演的第二齣長壽音樂劇《小男人周記》，一步一步實現讓音樂劇遍佈全港的夢想。」