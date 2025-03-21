我們的青春日誌｜江嘉敏首度加入「完全符合我離巢心願 」 強尼向海嵐期間限定客串

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》由2022年起在港正式公演，至今已600場，廣受好評，更從全國一百多部音樂劇作品中脫穎而出，於上海的大型音樂劇頒獎禮「演藝大世界音樂劇風雲榜」榮獲「年度優秀音樂劇」大獎，可謂喜事重重。為慶祝《我們的青春日誌》再創新的里程碑，Tom特別邀請多位跨界別藝人好友連續兩個月於不同場次友情客串演出，除了為劇迷帶來耳目一新的體驗之外，更讓一眾唱、跳、演俱佳的演員在長壽音樂劇舞台亮相。 大會率先公佈部分客串名單，包括有強尼、向海嵐，剛離巢無綫的江嘉敏、演員潘藝桐、黃可盈，以及聲夢歌手詹天文、文凱婷、潘靜文和林智樂，陣容強勁。強尼興奮表示：「前年在參演《大象的告別式》時認識了擔任監製的Tom，當時已十分欣賞這位才華洋溢的年輕人，後來更有機會在拍攝電視節目時與他再度合作，所以今次Tom邀請我客串演出時，我亦義無反顧地一口答應！」

於去年期間限定演出48場，今次再度回歸的向海嵐則表示：「我在 2017 年參演《我和青天有個秘密》時與Tom結緣，大家十分投契，他當時更會與我分享為《我們的青春日誌》創作的歌曲並一起研究內容，我可謂看着這部劇誕生與成長，Tom是一個非常清楚自己想法的導演，讓我可以安心在他設下的框架內，加入自己的演繹方法。今次我再度回歸飾演嚴校長，只演兩場，大家萬勿錯過！」

剛離巢無綫的江嘉敏，將客串飾演年青嚴麗珍，在演戲之外更要載歌載舞，對她而言是充滿新鮮感的挑戰。她表示：「以前在電視台以拍攝劇集為主，離開後更希望嘗試其他表演藝術範疇。剛好收到Tom邀請我客串年青版嚴校長，需要兼顧唱歌、跳舞和演戲，完全符合我離巢後想挑戰自己的心願，因此我二話不說，立刻答應！目前我正在為角色緊密綵排和訓練中，希望讓觀眾看見在電視螢幕以外脫胎換骨的江嘉敏！」