我哋係COLLAR｜互送禮物勁感動 Winka收Candy手製心意卡爆喊：想同大家做一世屋企人

ViuTV節目《我哋係COLLAR》昨日(7日)播出Staycation的第二日活動，製作組在入營前安排COLLAR8位成員抽籤作配對，每位「守護天使」要默默為守護對象做三件事，以及準備一份禮物送給對方。在「守護天使相認時間」環節中，揭露誰是彼此的守護天使並互送禮物，其中Winka(陳泳伽)、Candy(王家晴)、Ivy So(蘇雅琳)和Marf(邱彥筒)都感動落淚。

芯駖收「長氣」手寫信 首位拆禮物的是芯駖，她收到一條龍貓毛巾和一封超長的手寫信，Ivy So即表示：「已經知道邊個啦，封信咁長！」芯駖的守護天使正是以「長氣」見稱的「唱歌擔當」Winka。而芯駖就為守護對象Candy送上士多啤梨及青蛙王子，她表示，「想係王子出現之前有隻青蛙陪住佢。」

Day珍惜BTS公仔禮物 公認是隊中「吃貨」的Day(許軼)，收到守護天使送上的麻糬波波，她笑言看到心意卡的字跡已猜到是So Ching(蘇芷晴)，So Ching還送上韓團BTS成員Jimin的公仔，Day珍而重之要回家再拆禮。而Day則為守護對象Marf送上小夜燈，她表示：「我無咁著重禮物，反而係喺日常生活俾多啲關心佢。」

Marf：你開心就好了 So Ching拆開禮物見到印有愛貓粘粘的手機殼，以及Marf招牌的手串珠仔，就知道自己的守護天使是Marf。Marf看到So Ching真情流露發自內心的喜悅，自己都感觸落淚，So Ching事後分享，「佢鍾意串珠仔呢樣嘢係令我覺得佢似個幾歲嘅女仔，我有少少覺得佢唔係好知自己有呢一面。」她認為外表堅強的Marf實質內心柔軟。

Ivy So灑淚感激Gao Gao則搞笑地向Ivy送上豬仔底褲和親手炮製的海螺湯，眼濕濕的Ivy指Gao是《造星》中她第一位信任的人，「覺得佢好可靠、值得信任，雖然我唔會成日分享我嘅煩惱，但覺得佢好好倚靠。我平時好少主動同人建立關係，無機會好好講對阿Gao嘅感覺，今次同佢配對咗互相送禮物，覺得好神奇好開心。」