我哋係COLLAR｜含劇透！！Winka同Day變好友 芯駖爆Ivy So大頭蝦（睇片）

COLLAR年初接受訪問時，表示希望可以一齊去camp，好讓大家增進感情，互相了解。半年之後，COLLAR變得更團結，除了因為不同工作合作外，亦因為拍攝《我哋係COLLAR》令大家得到機會好好放鬆及認識。

昨晚(6日)播出COLLAR爭房大戰，眾人見Candy落淚，大家也不禁眼濕濕，其中Winka更哭著說寧願自己要一號房也不想大家不開心。Winka受訪時表示，眾人也是大喊包，So Ching則指Winka很敏感，很容易感觸。