我哋係COLLAR｜含劇透！！Winka同Day變好友 芯駖爆Ivy So大頭蝦（睇片）

COLLAR年初接受訪問時，表示希望可以一齊去camp，好讓大家增進感情，互相了解。半年之後，COLLAR變得更團結，除了因為不同工作合作外，亦因為拍攝《我哋係COLLAR》令大家得到機會好好放鬆及認識。
昨晚(6日)播出COLLAR爭房大戰，眾人見Candy落淚，大家也不禁眼濕濕，其中Winka更哭著說寧願自己要一號房也不想大家不開心。Winka受訪時表示，眾人也是大喊包，So Ching則指Winka很敏感，很容易感觸。
Winka與Day感情突飛猛進
芯駖自爆與Ivy So同房，原來二人也愛把東西四圍放，但芯駖稱Ivy So是非常麻甩，更經常遺留東西不自知。Winka表示與Day同房，二人坦言不太相熟，但經過今次相處，二人感情特飛猛進，更會互談心事。Day自言從不主動分享想法及感受，要別人先打開話題，自己才會加入討論。
Marf表示綜藝節目只要投入便可，大家因為過去不停工作，忘記了要好好呼吸，坦言大家也是很普通的女孩子。Candy自認坐不定又好愛玩，所以對今次camping玩玩下又一日大感高興。Gao指過去COLLAR難以有時間一齊相處，今次在節目組安排下集體嘗試了衝浪，新鮮又好玩，並稱大家可以看到她們的不同面向，她指儘管大家性格不同，但目標一致。