我哋係COLLAR｜芯駖帶青瓜入營 Candy因遊戲不公嬲爆落淚

ViuTV節目《我哋係COLLAR》昨日(6日)播出COLLAR入營的環節，眾人在出發前先由旁白君及經理人戴穎檢查行李，芯駖花了一千元購買零食全被沒收，在旁的Day驚見自己至愛的麻糬波波在芯駖的零食袋內，大叫不捨。 其後旁白君打開芯駖的行李箱除了仍有少量零食外，更驚見一條青瓜，令眾人大感意外又好笑。芯駖嘗試阻制場面，表示青瓜用作食用，並指是非常健康的食物。網民對芯駖自攜青瓜入營想入非非，感到非常好笑。

Day設法收埋零食 至於愛吃的Day聲稱沒有零食，但原來把她零食放在褲內，之後戴穎從她的褲頭抽出零食並交給旁白君沒收。最意想不到的是，Day更用紙巾包住少量食物放在褲袋內，大家對此大感驚訝，沒想到Day為食程度超出想像。儘管Gao只帶背包，但旁白君也抽出大肉腸，令大家笑過不停。

賽制不公Candy不滿 其後COLLAR走到營地，製作組安排4間木屋，但內裡的環境全部不同，眾人要靠遊戲奪得房間選擇權。製作組安排COLLAR分成紅、藍兩組，玩三個遊戲決勝負，Candy本身是運動健將，在首輪遊戲輕鬆把藍組所有成員推出呼外圈，而第二個遊戲，Candy在比賽開始前更原地跑步做準備，之後同樣輕鬆勝出。 不過，製作組在第三回合表示勝出的一方可獲5分，變相已奪4分的紅組若輸掉的話，便前功盡廢。當Candy聽到賽則後高呼不公平，最後她所屬的紅組輸掉這個回合，令她憤而落淚更謂︰「咁辛苦做乜Q啫！咁我上兩鋪做乜鬼，直接最後一鋪直接5分咪算！」