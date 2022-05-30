我哋係COLLAR｜Day《造星IV》奪季軍感觸落淚 為追夢定3年期限曾一日打兩份工

女團COLLAR的首個團綜節目《我哋係COLLAR》將於今晚(30日)首播，出身自《全民造星IV》的COLLAR於今年1月成軍，旋即熱爆社交媒體，成為娛樂熱話及廣告界寵兒。《我哋係COLLAR》紀錄COLLAR成軍過程，並會首度公開大量絕密片段，各成員將會透露鮮為人知一面，亦會從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR獨特之處。

各成員分享出道心路 今晚播出的第1集紀錄COLLAR的成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到1月12日的成軍記者會，分享成員們的心路歷程及準備出道的實況。在12月25日的《全民造星IV》總決賽中Marf、Gao和Day分別獲得冠亞季軍。Day在賽後採訪中激動落淚，透露自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工。早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下3年期限，如果3年後仍未能出道便放棄夢想，做個普通人。Day沒有想到自己能出道，很感恩有fans的支持。