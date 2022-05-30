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娛樂
2022-05-30 14:18:35

我哋係COLLAR｜Day《造星IV》奪季軍感觸落淚 為追夢定3年期限曾一日打兩份工

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出身自《全民造星IV》的女團COLLAR於今年1月成軍。 Day於16歲時曾設定3年追夢限期，估不到於19歲加入COLLAR出道。

女團COLLAR的首個團綜節目《我哋係COLLAR》將於今晚(30日)首播，出身自《全民造星IV》的COLLAR於今年1月成軍，旋即熱爆社交媒體，成為娛樂熱話及廣告界寵兒。《我哋係COLLAR》紀錄COLLAR成軍過程，並會首度公開大量絕密片段，各成員將會透露鮮為人知一面，亦會從形象包裝、社交媒體、歌曲風格、fans應援等多角度剖析COLLAR獨特之處。

Day談起追夢的辛酸，忍不住激動落淚。 COLLAR經理人Wing分享對各成員的看法。 COLLAR成軍不足半年，已成為廣告新寵兒。

各成員分享出道心路

今晚播出的第1集紀錄COLLAR的成軍過程，由《全民造星IV》總決賽到1月12日的成軍記者會，分享成員們的心路歷程及準備出道的實況。在12月25日的《全民造星IV》總決賽中Marf、Gao和Day分別獲得冠亞季軍。Day在賽後採訪中激動落淚，透露自己家庭經濟狀況不好，媽媽工作很辛苦，所以為了追夢，Day曾一日打兩份工。早上打一份工，下午學跳舞，晚上再打一份工。Day表示當時生活很難熬，所以16歲時曾為自己設下3年期限，如果3年後仍未能出道便放棄夢想，做個普通人。Day沒有想到自己能出道，很感恩有fans的支持。

芯駖原以為自己沒機會出道，但憑才華與個人魅力獲Wing賞識。 Marf得知芯駖加入女團，感動到流淚。 Gao成為COLLAR隊長。 Candy分享入團感受。

商議6小時挑選成員

《全民造星IV》總決賽後，女團經理人戴穎(Wing)與各高層經歷6小時會議，終于選出女團人選。節目中COLLAR成員們回到公司簽約，當時Marf是最後一位回到公司，成員們紛紛用外套蓋住臉，讓Marf猜猜有哪位成員即將與她一同出道。Marf猜對幾位成員，但沒有料到最後一位是芯駖。她得知芯駖將一同出道後感動到流淚。芯駖原本也以為自己沒有機會出道，但Wing認為COLLAR是一個新世代女團，需要有新嘗試。她欣賞芯駖的才華及人氣，所以決定加芯駖入COLLAR。

Ivy So分享加入女團的心情。 Winka分享入團感受。 SoChing得知加入COLLAR大表興奮。
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