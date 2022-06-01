我哋係COLLAR｜Marf認情緒易波動 Ivy So唔敢同隊友放負

ViuTV節目《我哋COLLAR》昨日播出第二集，第一部份介紹COLLAR幕後班底，包括藝人及製作部、排舞師、化妝師等，但未有網民經常提及的形象指導。不少網民認為COLLAR的打扮很多時都是「衫著人」，坦言很想知誰人擔當此職，惟節目未有提及令他們頗為失望。至於第二部份，製作組請來欣宜以過來人身份跟COLLAR分享。

Marf自揭拍攝時難保持情緒 Marf早前曾在IG限時動態留言，對某雜誌的主編不滿，事件掀起熱烈討論。在節目中，Marf向欣宜表示自己易過慮及情緒波動，難以在整個拍攝保持穩定情緒，坦言「成個shooting中間會想走。」欣宜表示自己至今也會有這樣的想法，但因為自己作為藝人是需要很敏感，因為要有同理心才能說故事，並建議說︰「如果你真係需要5分鐘，你就講出嚟，你要確保5分鐘之後返嚟要冇事，因為到最後要保持專業。」