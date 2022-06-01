我哋係COLLAR｜Marf認情緒易波動 Ivy So唔敢同隊友放負

ViuTV節目《我哋COLLAR》昨日播出第二集，第一部份介紹COLLAR幕後班底，包括藝人及製作部、排舞師、化妝師等，但未有網民經常提及的形象指導。不少網民認為COLLAR的打扮很多時都是「衫著人」，坦言很想知誰人擔當此職，惟節目未有提及令他們頗為失望。至於第二部份，製作組請來欣宜以過來人身份跟COLLAR分享。
Marf自揭拍攝時難保持情緒
Marf早前曾在IG限時動態留言，對某雜誌的主編不滿，事件掀起熱烈討論。在節目中，Marf向欣宜表示自己易過慮及情緒波動，難以在整個拍攝保持穩定情緒，坦言「成個shooting中間會想走。」欣宜表示自己至今也會有這樣的想法，但因為自己作為藝人是需要很敏感，因為要有同理心才能說故事，並建議說︰「如果你真係需要5分鐘，你就講出嚟，你要確保5分鐘之後返嚟要冇事，因為到最後要保持專業。」
COLLAR學習面對負評
芯駖就提到很難去克服網上評論，Gao稱大家就算沒刻意去看負評，都會把不開心收埋在心裡。Winka提到初出道時，其造型被指她似「達達星人」，她表示自己不太介意，但想到自己駕馭不到別人給她的東西，感覺有點累了身旁的人。Ivy So提到自己過去見到負評都會分享給身旁的人看，以為自己沒問題，但到了決賽的時，感到崩潰但不敢分享出來，怕影響大家。芯駖表示認同，Marf則認為大家需要在適當的時候釋放出來，Winka更主動提出大家可找她傾訴。