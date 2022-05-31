我哋係COLLAR｜Wing親解各成員入選原因 人氣王Ivy So竟最具爭議

出道不足半年的人氣女團COLLAR的首個團綜《我哋係COLLAR》昨晚11時首播，節目首集紀錄COLLAR成軍過程，分奪《全民造星IV》冠亞季軍的Marf、Gao和Day，重看面試時拍下的「時間囊」，Marf睇到眼濕濕，她表示：「驚自己失去初心驚到Panic，但好開心，我初心仲喺到」而擅於跳舞的Gao則希望在唱歌上有突破，「希望一年後，自己獨自站在台上，不用跳舞地唱一首歌，係好聽的。」Day重看自己曾說過：「要為香港有女團夢的女生爭一口氣。」她深信香港有很多熱愛唱歌跳舞的女生，香港女生都可做到一隊好勁的女團，曾為追夢一日打兩份工的Day鼓勵大家，「真係唔好放棄夢想，真係會成真！」

與魯庭暉為女團人數僵持

在節目中，經理人戴穎(Wing)透露，與高層商量逾6小時來決定女團人選，由於Wing的完美名單是8人，但當時是ViuTV總經理魯庭暉則希望是七位成員，兩人僵持不下再作商議，最後落實8位成員名單。

除了三甲人選，第4位入圍是Candy，Wing指Candy獲眾高層一致認同，在總決賽的表現非常亮眼，讓人看到一顆明星在表演。至於Winka，Wing坦言她起初不是心目中的女團人選，但總決賽的演出令她突圍而出，顯示出眾歌藝，有能力走得更遠。So Ching一直都在Wing的理想名單之中，她形容So Ching是型格和甜美可以交融，沒有太多藝人可擁有這特質。35歲的芯駖驚訝自己入選女團，但Wing則認為COLLAR是一個新世代女團，如果要創新，第一樣要對抗是打破框架，年齡只是框架，才華及人氣都是公認。不過，最令人驚訝是一直人氣高企的Ivy So，竟是最花時間去討論的人，Wing直言，「因為有人覺得佢唔靚，唱歌跳舞的能力未夠，但她的人氣很高，TG有一萬二千人，Ivy的笑容、上鏡樣子，都是明星的靚。」