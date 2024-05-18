我在這裡等你｜劉俊謙半裸上陣猛夾胸肌 與范少勳新作開畫票房報捷

劉俊謙近日憑《九龍城寨之圍城》演靚仔又好打得的信一，人氣急升，被封為「全民老公」。向來高顏值與演技俱備的他，在與范少勳合演的新作《我在這裡等你》，化身文青作家，同樣令一眾「劉太」神魂顛倒。電影日前(16日)在香港和澳門甫上映，即號召，成為本周開畫中西片票房冠軍，更打破過去一年本地上映之台灣片開畫新片，力壓早前《請問，還有哪裡需要加強》、《女鬼橋2: 怨鬼樓》及《周處除三害》等話題台片，「全民老公」劉俊謙的號召力無容置疑。

肌肉非重點

劉俊謙和范少勳這對全新CP在《我在這裡等你》中大解放，電影甫開場兩人已經半裸只穿內褲的養眼畫面，原來該場口正好是兩人首日對戲， 坦誠相見不忘充肌，劉俊謙現場猛夾胸肌，范少勳則是用啞鈴狂練，不過他們笑言當天最苦惱的其實是「皮不能皺」，果然是做好身型管理的專業男演員！

肚皮不能皺

電影充滿「互相奔往大家」的情感，原來俊謙和少勳拍攝第一場對手戲就要「坦誠相見」，雖然初見一拍即合，裸身對戲不尷尬，還躲在小房間培養感情，范少勳笑說:「我很少第一天的戲就這麼涼快！」；而劉俊謙則表示：「挺奔放的，平常褲子裡都是汗，而那場戲卻沒有汗！」二人也透露因為要坐著對話，細心的導演鄧依涵多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，所以當天拍攝根本不在乎肌肉大不大，而是隨時在注意「肚子皮不能皺」。