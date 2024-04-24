我在這裡等你｜劉俊謙范少勳首日對戲肉帛相見 譜男男戀致敬哥哥《春光乍洩》

香港和台灣兩大男神劉俊謙與范少勳昨日(23日)齊齊現身台北，為電影《我在這裡等你》宣傳，兩人在戲中合譜一段曖昧感情，在記者會上即席擺親密甫士，互相攬攬又擺心心手勢，非常有默契。他們分享難忘的拍攝體驗，原來第一場對手戲已經要「肉帛相見」。

埋位前充肌 最難係 「皮不能皺」 兩位男神聯同導演鄧依涵出席台北記者會，阿謙和范少勳透露首日同場拍戲，就要半裸只穿內褲。為了展現養眼畫面，兩人不敢怠慢，埋位前不忘充肌，阿謙現場猛夾胸肌，范少勳則拿啞鈴狂練，阿謙回憶當日拍攝感覺清涼並說:「蠻奔放的，平常褲子裡都是汗，那場戲都沒有汗。」不過他們透露當天最辛苦其實是「皮不能皺」。導演鄧依涵在現場多次提醒，坐姿不能讓皮太皺，但坐著的時候肚子難免會跑出來，阿謙就笑言根本全程都在憋氣：「所以我們看起來都很喘，很像做完大量運動。」戲中二人有親密場面，有記者就問到會否邀請另一半蔡思韵欣賞電影，阿謙搞笑回答：「我要想一下，我怕她會覺得是真的！」

劉俊謙撞傷下巴 縫 10 針 兩拍攝期間分別遇上意外，范少勳不慎打碎玻璃門，被碎片割傷左臂。阿謙在海邊拍攝時，則因踩空撞到下巴，縫了10針，兩位身上的紗布一直貼到煞科，阿謙說要特別感謝後製人員：「到現在都還有疤痕，辛苦後製組了，要一直把美容膠帶修掉。」阿謙又憶起之前長留台灣拍片時學了不少台語，不過發音不太準確，有次想大喊「收工」卻講成「修乾」，秒變 18 禁用字，笑翻工作人員。