我愛九龍城｜岑麗香有意跟陳家樂對親家 4年後再拍劇與栢天男演情侶

HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》今日(10日)舉行記者會，陳家樂、岑麗香、栢天男、姚樂怡、敖嘉年、泰臣等均有出席，其中蘇韻姿、陳思圻是繼《愛．回家之開心速遞》中再度合作。岑麗香4年後再次復出拍劇，更在劇中先後與陳家樂、栢天男兩位型男有感情線。她表示最近努力翻譯劇本，同準備入劇組的心情。

岑麗香受訪時指跟家樂是舊情人，與栢天男就演情侶，問到三位在劇中有沒有親熱戲，栢天男笑言跟家樂在劇中是酒腳關係，所以自己才會跟對方有親熱戲。家樂與香香都是有家室的人，問到拍親熱戲會否事前備案，家樂表示連詩雅已經不太介意，因為對方知道是工作需要，並謂︰「年頭有一部更加激，將佢嘅底線降到好犀利！」香香在旁聞言謂︰「咁佢好都偉大，你真係要好好多謝佢啦！」

無意帶小朋友去片場

家樂表示暫無意帶囡囡到片場，因為擔心囡囡扭計會影響拍攝，香香亦謂除非沒有人能幫手湊仔才會考慮帶他們到片場。問到家樂現時囡囡叫爸爸還是媽媽先，他信心滿滿表示有信心女兒會叫爸爸先，他續問香香的兒子是叫誰先，沒料到香香表示已經不記得。

香香家樂對親家

問到香香有沒有要求劇組遷就湊仔時間，她表示沒有，「因為拍得劇都慣咗好癲嘅時間，為件事都要讀好劇本，拍得好啲等觀眾欣賞到。」家樂笑言開初以為找他及香香拍攝是「養生更」，可以拍8小時便完工，更爆香香已經想對親家，介紹兩個囝囝給自己的女兒認識。香香即謂︰「無壓力嘅！啱啱識，慢慢嚟！」