我愛你！｜梁家輝葉童相隔32年再演情侶 內地預告主打廣東話對白

早兩日係520，內地一如往年大玩國語諧音「我愛你」，當成另一個情人節咁包裝。內地愛情電影《我愛你！》當然趁呢個日子做宣傳，喺微博推出好幾條片段。其中一條見到有份主演嘅梁家輝，同平時型爆形象截然不同，終於似返個阿叔！但亦因此有網民覺得家輝哥老態龍鐘……喂，佢都真係65歲喇。

卡士有金像獎影帝影后

《我愛你！》卡士其實好勁，有齊香港電影金像獎影帝影后人馬梁家輝、葉童同惠英紅，再加上內地白玉蘭獎最佳男主角，真係個個都演得。電影由內地導演韓延（前作有《滾蛋吧！腫瘤君》）執導，改編自韓國網路漫畫家姜草同名作品，亦曾經喺韓國拍成電影。

故事以2對年長有情人嘅愛情故事為主，倪大紅同惠英紅因為拾荒而不打不相識，仲開始擦出愛情火花，但因為過去經歷同埋年紀，遲遲未敢向前。至於梁家輝同葉童就飾演另一對一生互相扶持嘅恩愛夫妻，不過太太罹患腦退化，丈夫要憑一己之力承擔起沉重嘅照料責任。電影標榜即使4位主角加埋251歲，但依然愛得甜蜜。