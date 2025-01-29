我推的孩子／青春末世物語／沒有美色殺人狂／笑傲江湖｜今期睇咩戲

【我推的孩子】-The Final Act-



「在演藝圈，謊言是一種武器。」 雨宮吾郎是一名在日本偏遠鄉郊工作的婦產科醫生，本來生活平淡無奇，有天他的世界卻因一位病人天翻地覆——他最喜歡的偶像、偶像組合 B小町的永恆 C 位、外號小愛的星野愛，竟然出現在他面前，懷了雙胞胎的小愛打算秘密產子。

震驚不已的吾郎決定竭盡全力支持她，但就在小愛即將分娩之際，吾郎卻慘遭殺害。當吾郎醒來時，竟發現自己轉生成為星野阿奎亞，即小愛剛誕下的雙胞胎之一！吾郎雖然很困惑，但仍懷著前世對小愛的崇拜，與同樣轉世投胎的雙胞胎妹妹露比一起，以家人的身份支持小愛。

小愛隱瞞自己秘密產子的事實，繼續為偶像生涯拼搏，很快獲得了空前成功，事業一飛沖天。B小町亦終於要登上東京巨蛋的舞台，舉行萬眾期待的演唱會；然而演唱會當天早上，小愛卻在家中被跟蹤狂刺傷，於阿奎亞和露比面前身亡。 「我愛你們⋯這句話⋯絕對不是謊言。」 小愛垂死之際，用最後一絲氣力，對孩子們吐出這句謎樣遺言，到底當中有何含意？

阿奎亞與露比這對雙胞胎，既是小愛的私生子女，同時擁有完整的前世記憶，二人懷著這兩大秘密，將故事往全新的方向推進。時光飛逝，阿奎亞與露比已經長大成高中生，露比與前天才童星有馬佳奈和人氣網紅 MEMCHO 組成了新生代偶像組合B小町；阿奎亞憑著自己的實力，成為了演員，盼望藉此於演藝界找到謀殺小愛的罪魁禍首，而他懷疑這名幕後黑手，就是自己的親生父親。

他計劃根據小愛的說詞和事件本身，改編成名為《15年的謊言》的真實犯罪電影，來揭穿兇手的真面目。電影揭露了謀殺背後的真相，以及藏於謊言面具背後的「真正的小愛」——到底阿奎亞能否得到他苦苦尋求的答案呢？

