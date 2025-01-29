我推的孩子／青春末世物語／沒有美色殺人狂／笑傲江湖｜今期睇咩戲

【我推的孩子】-The Final Act-
「在演藝圈，謊言是一種武器。」 雨宮吾郎是一名在日本偏遠鄉郊工作的婦產科醫生，本來生活平淡無奇，有天他的世界卻因一位病人天翻地覆——他最喜歡的偶像、偶像組合 B小町的永恆 C 位、外號小愛的星野愛，竟然出現在他面前，懷了雙胞胎的小愛打算秘密產子。
震驚不已的吾郎決定竭盡全力支持她，但就在小愛即將分娩之際，吾郎卻慘遭殺害。當吾郎醒來時，竟發現自己轉生成為星野阿奎亞，即小愛剛誕下的雙胞胎之一！吾郎雖然很困惑，但仍懷著前世對小愛的崇拜，與同樣轉世投胎的雙胞胎妹妹露比一起，以家人的身份支持小愛。
小愛隱瞞自己秘密產子的事實，繼續為偶像生涯拼搏，很快獲得了空前成功，事業一飛沖天。B小町亦終於要登上東京巨蛋的舞台，舉行萬眾期待的演唱會；然而演唱會當天早上，小愛卻在家中被跟蹤狂刺傷，於阿奎亞和露比面前身亡。 「我愛你們⋯這句話⋯絕對不是謊言。」 小愛垂死之際，用最後一絲氣力，對孩子們吐出這句謎樣遺言，到底當中有何含意？
阿奎亞與露比這對雙胞胎，既是小愛的私生子女，同時擁有完整的前世記憶，二人懷著這兩大秘密，將故事往全新的方向推進。時光飛逝，阿奎亞與露比已經長大成高中生，露比與前天才童星有馬佳奈和人氣網紅 MEMCHO 組成了新生代偶像組合B小町；阿奎亞憑著自己的實力，成為了演員，盼望藉此於演藝界找到謀殺小愛的罪魁禍首，而他懷疑這名幕後黑手，就是自己的親生父親。
他計劃根據小愛的說詞和事件本身，改編成名為《15年的謊言》的真實犯罪電影，來揭穿兇手的真面目。電影揭露了謀殺背後的真相，以及藏於謊言面具背後的「真正的小愛」——到底阿奎亞能否得到他苦苦尋求的答案呢？
青春末世物語
在近未來的東京，大地震的威脅逼在眉睫，政府以緊急狀態為名日益收緊管制，學校頓成社會縮影。高中生裕太和阿高形影不離，耳機隨身，在音樂社團室和地下音樂會中度過無數夜晚，電子節拍伴奏年少輕狂，老師和警察的訓示一律當作耳邊風。一次惡作劇，令校長執意在校園加裝監控及扣分系統，裕太闊佬懶理，阿高心裡的抗命種子卻開始萌芽。在政治意識啟蒙下，二人的友誼經歷前所未有的分歧，青春的快樂有告終的一天嗎？
沒有美色殺人狂
外表猙獰的醜男兄弟宰弼（李星民 飾）和塽邱（李熙俊 飾）因外貌深受世人誤解，決心用全副身家買下神秘荒廢小屋，歸隱田園，與狗狗過寧靜安穩的生活。豈料到埗第一天，因救了一個前來度假的女學生美娜（孔昇延 飾），卻被同行朋友當成變態殺人狂魔，因此而被警察盯上…平淡日子遙遙無期，更發生連串誤會，多人在他們的溫馨小屋意外死亡，同時竟喚醒了屋內被封印多年的超級惡魔，兄弟臨時組成「屠魔二人組」拯救世界，高呼「我很醜，但我很好人」！
笑傲江湖
身懷絕技獨孤九劍的令狐沖被迫捲入五嶽劍派圍剿日月神教的武林風波中，他欲從黑木崖救出華山派眾人後便就此退隱江湖。在這最後一次江湖旅途中，與魔教交手時，在一處瀑布下救下了一位美貌女子。但令狐沖不知這女子便是替身上位，魔教的新任教主東方不敗。江湖相逢，對酒當歌。兩人都是這江湖中異類，有著相似命運困境和身份認同懷疑。故而他們惺惺相惜，產生了情愫。東方不敗多次暗中幫助令狐沖，希望令狐沖完成任務逃離這個江湖。卻不料受任我行挑撥，讓令狐沖誤以為東方不敗殘害了華山滿門。人在江湖身不由己，難逃生死決戰。
原文刊登於 電影LOL