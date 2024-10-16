我推的野男 LIVE！｜1號李清杰Uclean成功封王 陳山聰頒10萬元獎金獎品

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6 號）主持的《我推的野男LIVE！》，昨晚（15日）終極決賽。前晚（14 日）的十強決戰，請來「香港先生」冠軍袁偉豪擔任嘉賓。四強誕生分別是1號李清杰（Uclean）、2號關經翰（Oswald）、12號梁景𡺤（Jason）及15號劉梓謙（Curtis）。

其中12號Jason因為身形較單薄，仍然一路過關，被網民揶揄為「躺着晉級」。豹嫂在節目結尾時為Jason發聲表示︰「嚟到呢個moment唔可以成日話佢『躺平、躺平』，佢真係有努力，佢細隻啫。」Jason亦有感而發說︰「希望薄肌嘅見到我都一齊努力，因為薄肌唔代表乜都唔得。」昨晚（15 日）來到《我推的野男LIVE！》總決賽，請來陳山聰、姚子羚擔任嘉賓。最後四強野男將以「封印車軚塔」、「推車」兩款遊戲進行終極對決。第一 輪比賽完結1號Uclean及15號Curtis分別疊起22條車軚及29條車軚，晉級決賽。