我推的野男 LIVE！｜1號李清杰Uclean成功封王 陳山聰頒10萬元獎金獎品

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6 號）主持的《我推的野男LIVE！》，昨晚（15日）終極決賽。前晚（14 日）的十強決戰，請來「香港先生」冠軍袁偉豪擔任嘉賓。四強誕生分別是1號李清杰（Uclean）、2號關經翰（Oswald）、12號梁景𡺤（Jason）及15號劉梓謙（Curtis）。
其中12號Jason因為身形較單薄，仍然一路過關，被網民揶揄為「躺着晉級」。豹嫂在節目結尾時為Jason發聲表示︰「嚟到呢個moment唔可以成日話佢『躺平、躺平』，佢真係有努力，佢細隻啫。」Jason亦有感而發說︰「希望薄肌嘅見到我都一齊努力，因為薄肌唔代表乜都唔得。」昨晚（15 日）來到《我推的野男LIVE！》總決賽，請來陳山聰、姚子羚擔任嘉賓。最後四強野男將以「封印車軚塔」、「推車」兩款遊戲進行終極對決。第一 輪比賽完結1號Uclean及15號Curtis分別疊起22條車軚及29條車軚，晉級決賽。
16號Mike奪「我推的最Hot野男」
被淘汰的2號Oswald多謝到場支持的媽咪及親友。另一位被淘汰的12號Jason表示︰「多謝屋企人一直支持及朋友一直幫我撳熱度，大家都好錫我包括一班野男兄弟。希望帶住大家祝福行落去。」 冠軍爭奪戰回歸純力量對決，兩位野男要推動淨重200公斤的車斗到對方陣地，以鐘響為贏。體形上1號Uclean重逾對手約23公斤，明顯佔優。但比賽開頭並非一面倒，頭20秒雙方爭持不下，車斗聞風不動。之後1號Uclean一聲暴喝下加壓，車斗漸漸推向對手15號Curti方向，雖然1號Uclean途中推到甩鞋，但依然成功達陣，成為「我推的Mr. Wild！」冠軍。他從陳山聰手上接過10萬元獎金加獎品的支票後，他感激各野男的支持及在場支持的女朋友，即時全場歡呼，在現場各人起哄下，二人互擁場面感人。 此外，16號Mike以過千萬熱度奪得「我推的最Hot野男」獎，由姚子羚頒發2萬元獎金支票。節目完結後，別開生面以開 LIVE 舉行慶功宴。