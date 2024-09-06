我推的野男LIVE！｜姚子羚見證16強野男終極誕生 一晚總熱度383萬破紀錄

由胡蓓蔚（豹嫂）、陳欣妍（Shirley）、火火及陸浩明（6號）主持、一連22集的TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》，周二（03日）晚上演進入16強前最後一場淘汰賽，出場野男包括︰5號黃志明（Daniel）、14號劉振鑫（Ken）、19號布柏軒（Peter）及22號伍家豪（Ivan），加上前晚兩位出局野男3號施顯澍（Austin）、9號王元龍（Dragon），憑高熱度復活再戰。

該集請來自爆一直是節目忠粉的靚女姚子羚任嘉賓，她對參賽者如數家珍，心水人選更是老幼兼備，她接受好姊妹豹嫂訪問時說︰「印象最深係Uncle Muscle（5號）好難得，要保持一個好正身形，無論任何年紀都可以，同埋可以咁持之以恆去keep住、咁有discipline好難得，佢仲震波畀我睇。另一心水係Austin（3號）個樣好可愛、好innocent，可愛面孔加爆肌身形，好正。」