我推的野男LIVE！｜姚子羚見證16強野男終極誕生 一晚總熱度383萬破紀錄

由胡蓓蔚（豹嫂）、陳欣妍（Shirley）、火火及陸浩明（6號）主持、一連22集的TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》，周二（03日）晚上演進入16強前最後一場淘汰賽，出場野男包括︰5號黃志明（Daniel）、14號劉振鑫（Ken）、19號布柏軒（Peter）及22號伍家豪（Ivan），加上前晚兩位出局野男3號施顯澍（Austin）、9號王元龍（Dragon），憑高熱度復活再戰。
該集請來自爆一直是節目忠粉的靚女姚子羚任嘉賓，她對參賽者如數家珍，心水人選更是老幼兼備，她接受好姊妹豹嫂訪問時說︰「印象最深係Uncle Muscle（5號）好難得，要保持一個好正身形，無論任何年紀都可以，同埋可以咁持之以恆去keep住、咁有discipline好難得，佢仲震波畀我睇。另一心水係Austin（3號）個樣好可愛、好innocent，可愛面孔加爆肌身形，好正。」
首場由3號Austin惡鬥5號Danie，兩人賽前都備受fans追捧，可惜最終兩個只能活一個。他們進行純力量比拼「野狼拉扯戰」，由子羚主持開繩禮。3號Austin連勝兩場後，被對手追回一場，但最後他以3比1勝出，5號Danie跌入「水深火熱區」。
接住登場的是台主22號Ivan對決復活出戰的9號Dragon。二人比賽「巨輪反擊戰」，賽事到尾段發生小插曲，Dragon腳部受傷，Ivan即刻停止比賽上前慰問，盡顯體育精神。最後一場，由14號Ken對19號Peter進行「覺醒頂心杉」遊戲，子羚力撐14號Ken，她笑言︰「梗係撐『朵照冷』啦，我都係潮州人。」最後14號Ken順利勝出。
來到最緊張環節，22號Ivan憑178萬熱度再度蟬聯票王，在「水深火熱區」的9號Dragon，再憑 89萬熱度後復活。今集總熱度達383萬，成歷來最高一集。最後16強野男誕生，接住觀眾可以透過TVB Plus官網投票，揀選心水野男成為隊長，參加下星期的分組對戰。