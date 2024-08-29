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娛樂
2024-08-29 10:53:00

我推的野男LIVE！｜「幼齒張家輝」師徒對決「震波陳豪」 「激凸Chilam」26萬熱度再成票王

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我推的野男LIVE！｜「幼齒張家輝」師徒對決「震波陳豪」 「激凸Chilam」26萬熱度再成票王

我推的野男LIVE！｜「幼齒張家輝」師徒對決「震波陳豪」 「激凸Chilam」26萬熱度再成票王

《我推的野男LIVE！》本周進入淘汰階段

由胡蓓蔚、陳欣妍（Shirley）、火火及陸浩明（6號）主持《我推的野男LIVE！》本周進入淘汰階段，昨晚（27日）登場6位野男分別是︰兩位台主8號李健禧（Willian）「幼齒張家輝」、11號鄧家朗（Ron）「激凸Chilam」及1號李清杰（Uclean）「魔鬼筋肉男」、6號劉柏康（Raphael）、10號李啟揚（Vincent）「震波陳豪」、21號陳家豪（Rambo）「肌界黃貫中」。

11號「激凸Chilam」26萬熱度再成票王 1號「魔鬼筋肉男」靠fans復活 11號「激凸Chilam」26萬熱度再成票王 1號「魔鬼筋肉男」靠fans復活 11號「激凸Chilam」26萬熱度再成票王 1號「魔鬼筋肉男」靠fans復活 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 8號「幼齒張家輝」師徒對決10號「震波陳豪」 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 11號「激凸Chilam」26萬熱度再成票王 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！ 我推的野男LIVE！

「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」

淘汰賽遊戲規則簡單，6人分成3隊後一對一對決，敗方跌入「水深火熱區」，靠網民熱度復活。昨晚（27日）一集台主11號Ron「激凸Chilam」率先出場，他挑選的對手是最大隻的1號Uclean「魔鬼筋肉男」，被主持6號形容此舉是「明知山有虎，偏向虎山行」。二人比賽項目為「泰坦掠奪攻防戰」，他們在戰區內攻防搶奪10公斤重的重力球。一開賽兩位野男爭持激烈，經常出現高強度的肢體碰撞。頭兩場2人各得1分，最後一場台主進攻成功勝出。1號Uclean「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」。

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在壓軸熱度排行榜，三位優勝野男再鬥熱度，結果一如初賽11號Ron「激凸Chilam」憑26萬熱度力壓8號William「幼齒張家輝」22萬熱度；再度成為票王。最緊張的環節，位處「水深火熱區」3位野男只能活一個，最後1號Uclean「魔鬼筋肉男」成功復活，進入下一輪比賽。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

1號 李清杰（Uclean） 職業：程序員 三圍：43/32/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 2號 關經翰 （Oswald） 職業︰投資銀行經理 三圍：41/30/37｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 3號 施顯澍 （Austin） 職業：模特兒 三圍：40/30/38｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 4號 吳宇軒 （Eric） 職業：運動教練 三圍：42/30/38｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 5號 黃志明（Daniel） 職業︰體能教練 三圍：40/31/38｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 6號 劉柏康 （Raphael） 職業：舞蹈員 三圍：41/32/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 7號 顏英豪 （Cash） 職業︰健身教練 三圍：46/33/43｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 8號 李健禧 （William） 職業︰學生 三圍：41/30/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 9號 王元龍 （Dragon） 職業︰健身教練 三圍：39/30/37｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 10號 李啟揚 （Vincent） 職業︰健身教練 三圍：43/32/41｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 11號 鄧家朗（Ron） 職業︰健身教練 三圍42/32/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 12號 梁景𡺤 （Jason） 職業︰自由工作者 三圍︰35/27/35｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 13號 張家揚 （Ray） 職業︰健身教練 三圍︰43/32/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 14號 劉振鑫 （Ken） 職業︰健身教練 三圍︰44/33/41｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 15號 劉梓謙 （Curtis） 職業︰健身教練 三圍39/30/40｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 16號 王國昇（Mike） 職業：健身教練 三圍：42/30/37｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 17號 翟錦豪（Anson） 職業：泰拳教練 三圍：39/32/41｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 18號 陳建華 （Eric） 職業︰健身教練 三圍︰38/29/36｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 19號 布柏軒 （Peter） 職業︰健身教練 三圍︰41/31/38｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 20號 凌志杰 （Irwin） 職業︰健身教練 三圍：43/32/38｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 21.陳家豪 Ricky 職業︰健身教練 三圍：43/32/39｜我推的野男LIVE！野男入圍名單 22.伍家豪 Ivan 職業︰健身教練 三圍：41/31/37｜我推的野男LIVE！野男入圍名單

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