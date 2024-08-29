我推的野男LIVE！｜「幼齒張家輝」師徒對決「震波陳豪」 「激凸Chilam」26萬熱度再成票王

《我推的野男LIVE！》本周進入淘汰階段
由胡蓓蔚、陳欣妍（Shirley）、火火及陸浩明（6號）主持《我推的野男LIVE！》本周進入淘汰階段，昨晚（27日）登場6位野男分別是︰兩位台主8號李健禧（Willian）「幼齒張家輝」、11號鄧家朗（Ron）「激凸Chilam」及1號李清杰（Uclean）「魔鬼筋肉男」、6號劉柏康（Raphael）、10號李啟揚（Vincent）「震波陳豪」、21號陳家豪（Rambo）「肌界黃貫中」。
「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」
淘汰賽遊戲規則簡單，6人分成3隊後一對一對決，敗方跌入「水深火熱區」，靠網民熱度復活。昨晚（27日）一集台主11號Ron「激凸Chilam」率先出場，他挑選的對手是最大隻的1號Uclean「魔鬼筋肉男」，被主持6號形容此舉是「明知山有虎，偏向虎山行」。二人比賽項目為「泰坦掠奪攻防戰」，他們在戰區內攻防搶奪10公斤重的重力球。一開賽兩位野男爭持激烈，經常出現高強度的肢體碰撞。頭兩場2人各得1分，最後一場台主進攻成功勝出。1號Uclean「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」。
在壓軸熱度排行榜，三位優勝野男再鬥熱度，結果一如初賽11號Ron「激凸Chilam」憑26萬熱度力壓8號William「幼齒張家輝」22萬熱度；再度成為票王。最緊張的環節，位處「水深火熱區」3位野男只能活一個，最後1號Uclean「魔鬼筋肉男」成功復活，進入下一輪比賽。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈