我推的野男LIVE！｜「幼齒張家輝」師徒對決「震波陳豪」 「激凸Chilam」26萬熱度再成票王

「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」

淘汰賽遊戲規則簡單，6人分成3隊後一對一對決，敗方跌入「水深火熱區」，靠網民熱度復活。昨晚（27日）一集台主11號Ron「激凸Chilam」率先出場，他挑選的對手是最大隻的1號Uclean「魔鬼筋肉男」，被主持6號形容此舉是「明知山有虎，偏向虎山行」。二人比賽項目為「泰坦掠奪攻防戰」，他們在戰區內攻防搶奪10公斤重的重力球。一開賽兩位野男爭持激烈，經常出現高強度的肢體碰撞。頭兩場2人各得1分，最後一場台主進攻成功勝出。1號Uclean「魔鬼筋肉男」跌入「水深火熱區」。