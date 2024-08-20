我推的野男LIVE！｜樊亦敏遭六位爆肌男圍攻尖叫 《愛·回家》三太上身睇中11號紋身Ron

由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及「6號」陸浩明主持的TVB Plus全新直播選秀騷《我推的野男LIVE！》，全22集已從8月12日起開播，上周先後已有10位野男登場，昨晚再有6位野男跟觀眾見面，包括11號鄧家朗（Ron）、12號梁景𡺤（Jason）、13號張家揚（Ray）、14號劉振鑫（Ken）、15號劉梓謙（Curtis）及16號王國昇（Mike），請來憑《愛·回家之開心速遞》人氣急升的「三太」樊亦敏擔任嘉賓。

《我推的野男LIVE！》播出以來有彈有讚，更被網民直指似足「鴨仔show」，而昨晚6位野男亦逐一展示肌肉，引得現場觀眾尖叫，嘉賓樊亦敏亦不例外，她接受6號及火火訪問時「三太」上身，搞笑說︰「喺我世界，心目中最緊要只有威哥（羅樂林），今日嚟咗之後發覺威哥你都係返屋企唞陣先，我真係要尖叫，好勁呀。」她自爆一直有追看《我推的野男LIVE！》，每次都睇到熱血沸騰，即場她獲贈「至威貼紙」，可以送給心儀的野男。

在Show Off環節各野男施展渾身解數吸likes，講到表現最吸引是被封為「健美大師兄」的14號Ken，他徒手將葉靖儀及伍韻婷當作槓鈴舉起，重量超過200磅！11號Ron則用健身滾輪避障礙物的環節，完全展示他強大腹肌。之後的競技環節「泰坦掠奪者」、「野男頂心杉」，各野男互有勝負，當中以11號Ron表現較佳。到最後的熱度排行榜公布，16號Mike獲33.4萬likes，破紀錄暫時成為「likes王」，6號笑言對方是「實力勝顏值」。至於樊亦敏最心儀的11號紋身Ron，只能以12.1萬likes屈居第二。