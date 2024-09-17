熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-09-17 19:00:00

我推的野男LIVE！｜「胸猛隊」惡鬥「顏值隊」 　龔嘉欣撐「激凸Chilam」

分享：
 

 

昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。
昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。

 

昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。
昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。

 

兩位嘉賓見到一班野男熱血競賽，顯得非常興奮。
兩位嘉賓見到一班野男熱血競賽，顯得非常興奮。

 

首日團戰由「胸猛隊」決戰「顏值隊」。
首日團戰由「胸猛隊」決戰「顏值隊」。

 

「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。
「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。

 

「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。
「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。

 

 

1號Uclean「魔鬼筋肉男」首位進入「水深火熱區」。
1號Uclean「魔鬼筋肉男」首位進入「水深火熱區」。

 

第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。
第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。

 

第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。
第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。

 

1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。
1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。

 

1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。
1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。

 

「顏值隊」憑策略連勝兩局。
「顏值隊」憑策略連勝兩局。

 

「顏值隊」憑策略連勝兩局。
「顏值隊」憑策略連勝兩局。
「胸猛隊」7號Cash「46吋巨胸林子善」在團戰首名被淘汰。
「胸猛隊」7號Cash「46吋巨胸林子善」在團戰首名被淘汰。

 

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

我推的野男LIVE！｜「胸猛隊」惡鬥「顏值隊」 　龔嘉欣撐「激凸Chilam」

我推的野男LIVE！｜「胸猛隊」惡鬥「顏值隊」 　龔嘉欣撐「激凸Chilam」

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持、TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分TVB Plus（82台）播映。

昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。 昨晚（16日）嘉賓龔嘉欣及譚凱琪。 兩位嘉賓見到一班野男熱血競賽，顯得非常興奮。

本周開始4組野男將進行一對一對壘，每晚比賽三場遊戲，每場落敗一隊會有一名隊員跌落「水深火熱區」。特點是人選由勝方事先決定。節目開始前兩隊都會以「死亡筆記」形式，寫下對家的犧牲人選及順序。比賽完結舉行熱度測試，最低一位將被永久淘汰。

首日團戰由「胸猛隊」決戰「顏值隊」。 「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。 「胸猛隊」擬好策略，於最後時間出擊。 1號Uclean「魔鬼筋肉男」首位進入「水深火熱區」。 第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。 第二回合「團魂之巔過河戰」，「顏值隊」追回一局。 1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。 1號Uclean「魔鬼筋肉男」昨晚在體能及投射技巧出色。 「顏值隊」憑策略連勝兩局。 「顏值隊」憑策略連勝兩局。

「胸猛隊」及「顏值隊」率先登場

昨晚（16日）率先登場兩隊，分別是8號李健禧（William）「幼齒張家輝」領軍的「胸猛隊」及2號關經翰（Oswald）「筋肉霆鋒」帶領的「顏值隊」。現場嘉賓龔嘉欣及譚凱琪，她們接受豹嫂訪問時表現雀躍，龔嘉欣說︰「難得出現綜藝節目，梗係有個好重要任務。因為有朋友同我講好鍾意Ron（11號），所以要支持佢。」譚凱琪直言非常開心，她笑說︰「平時係隔住個Mon（睇），今日可以見到真人、真身，係好興奮。」她表示特別留意到「顏值隊」隊長2號Oswald「筋肉霆鋒」，她補充說︰「因為我知道佢係體操王子，我希望囡囡都可以玩體操，所以我係有私心嘅。」

⁠「胸猛隊」由隊長8號李健禧（William）「幼齒張家輝」帶領隊員︰4號吳宇軒（Eric）、7號顏英豪（Cash）「46吋巨胸林子善」及11號鄧家朗（Ron）「激凸Chilam」出場，他們都染了一頭銀髮以示團隊精神。對手「顏值隊」由隊長2號關經翰（Oswald）「筋肉霆鋒」引領隊員1號李清杰（Uclean）「魔鬼筋肉男」、3號施顯澍（Austin）「野男Rain」及22號伍家豪（Ivan）「雙節棍野男」出場。首場比賽「連環轟炸攻守戰」要求限時內將健身球、沙包拋到對方陣地，半場內總重量較輕一隊獲勝。雖然「顏值隊」事前擬好策略，集中所有重量，於最後時間內拋到對方陣地，讓對手來不及反擊。但在7號Cash「46吋巨胸林子善」及11號Ron「激凸Chilam」全力反擊下，「顏值隊」敗陣，1號Uclean「魔鬼筋肉男」進入「水深火熱區」。

adblk5
「胸猛隊」7號Cash「46吋巨胸林子善」在團戰首名被淘汰。

「胸猛隊」7號Cash「46吋巨胸林子善」在團戰首名被淘汰。

「46吋巨胸林子善」成組隊後首名出局野男

第二場比賽「團魂之巔過河戰」各野人要移動重約30公斤的木樁作躉，搬運健身球到投射區射籃。「顏值隊」憑準確射術，成功追回一盤，對手的7號Cash「46吋巨胸林子善」墮入「水深火熱區」。最後一場「反轉巨輪極限戰」1號Uclean「魔鬼筋肉男」展現絕對力量，令「胸猛隊」再輸一局，11號Ron「激凸Chilam」成為犧牲者。

最後環節熱度測試， 7號Cash「46吋巨胸林子善」熱度不及其餘兩位，成為組隊後首名出局野男。今晚（17日）「智齒隊」惡鬥「狼虎隊」，絕對不容錯過。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈