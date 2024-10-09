我推的野男LIVE！｜豹嫂胡蓓蔚跳唱掃野男胸肌香艷伴舞 事前未有知會單立文

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持的選秀騷節目《我推的野男LIVE！》，前晚（7日）舉行名為「開心Party」首晚，在十強戰前讓野男放鬆一下心情。最難得是主持之一的胡蓓蔚又跳又唱，穿上黑色see through展示性感小蠻腰，五位野男包括1號李清杰（Uclean）、2號關經翰（Oswald）、3號施顯澍（Austin）、20號凌志杰（Irwin）及22號伍家豪（Ivan）輪流上前伴舞。豹嫂邊唱邊走到各野男身邊，有輕掃胸肌、面貼面及夾膝下跪示愛，場面頗香艷。

豹嫂接受訪問時透露今次是人生第一次唱跳，她笑說︰「好興奮同緊張，多謝舞蹈老師細心教導。其實班野男同我一樣咁怕醜。」問到跟一班爆肌野男跳辣身舞，豹嫂表示事前未有知會老公豹哥單立文，她補充說︰「事後同佢講都冇反應，就只係問咗我一句『你下一個目標係咪想做唱跳歌手呀』。」