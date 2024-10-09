我推的野男LIVE！｜豹嫂胡蓓蔚跳唱掃野男胸肌香艷伴舞 事前未有知會單立文

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持的選秀騷節目《我推的野男LIVE！》，前晚（7日）舉行名為「開心Party」首晚，在十強戰前讓野男放鬆一下心情。最難得是主持之一的胡蓓蔚又跳又唱，穿上黑色see through展示性感小蠻腰，五位野男包括1號李清杰（Uclean）、2號關經翰（Oswald）、3號施顯澍（Austin）、20號凌志杰（Irwin）及22號伍家豪（Ivan）輪流上前伴舞。豹嫂邊唱邊走到各野男身邊，有輕掃胸肌、面貼面及夾膝下跪示愛，場面頗香艷。
豹嫂接受訪問時透露今次是人生第一次唱跳，她笑說︰「好興奮同緊張，多謝舞蹈老師細心教導。其實班野男同我一樣咁怕醜。」問到跟一班爆肌野男跳辣身舞，豹嫂表示事前未有知會老公豹哥單立文，她補充說︰「事後同佢講都冇反應，就只係問咗我一句『你下一個目標係咪想做唱跳歌手呀』。」
前晚一集野男們提供健身前後的照片對比及辛酸史，最抵死的要數到20號Irwin，原來之前是肥仔一名，被主持支嚳儀猛讚可愛。節目中入圍最後十強野男，安排有22秒拉票活動。他們各展所長，其中經常被6號講笑說話不正的14號劉振鑫（Ken）索性以潮州話拉票、22號Ivan就rap出一段讀白，贏得全場掌聲。
昨晚（8日）繼續「開心Party」夜，一班野男主要跟現場女觀眾互動，大玩「睇肌肉估野男」、經典項目如扯大纜、頂心杉、鐵餅過河等小遊戲。主持支嚳儀露出小蠻腰，獻唱首本名曲《Gotta Try》，由11號鄧家朗（Ron）、12號梁景𡺤（Jason）、14號Ken、15號劉梓謙（Curtis）、16號王國昇（Mike）伴舞，當中16號Mike表現最投入，含情脈脈之餘又曉發揮電眼本色望鏡頭。最後頒發「野選最Friend野男」獎，由9號王元龍（Dragon）奪得。