我推的野男LIVE！｜進入十強戰 「顏值隊」全員留低入決賽

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及「6號」陸浩明主持的直播互動選秀節目《我推的野男LIVE！》，前晚（9月30日）及昨晚（10月1 日）為進入十強前最後兩輪比賽，四組野男以三款遊戲包括「連環轟炸攻守戰」、「雷擊閃避球」、「神力衝鋒師」決定勝負。

昨晚由「胸猛隊」8號李健禧（William）及11號鄧家朗（Ron）二人組合，對決「智齒隊」15號劉梓謙（Curtis）、12號梁景𡺤（Jason）及14號劉振鑫 Ken的三人組合。15號Curtis賽前已明言，因為上趟身體不適避戰，所以今趟會全力以赴，直言不會留力。「智齒隊」一開場便連勝兩項遊戲，令二人組的「胸猛隊」有滅團危機。最後「胸猛隊」在最後一輪遊戲「神力衝鋒師」追回一城，把14號 Ken踢入「水深火熱區」。經熱度測試，14號Ken最終被淘汰。