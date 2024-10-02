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娛樂
2024-10-02 17:16:30

我推的野男LIVE！｜進入十強戰 「顏值隊」全員留低入決賽

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「顏值隊」由1號Uclean、2號Oswald、3號Austin及22號Ivan組成。

「顏值隊」由1號Uclean、2號Oswald、3號Austin及22號Ivan組成。

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由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及「6號」陸浩明主持的直播互動選秀節目《我推的野男LIVE！》，前晚（930日）及昨晚（101 日）為進入十強前最後兩輪比賽，四組野男以三款遊戲包括「連環轟炸攻守戰」、「雷擊閃避球」、「神力衝鋒師」決定勝負。

昨晚由「胸猛隊」8號李健禧（William）及11號鄧家朗（Ron）二人組合，對決「智齒隊」15號劉梓謙（Curtis）、12號梁景𡺤Jason）及14號劉振鑫 Ken的三人組合。15Curtis賽前已明言，因為上趟身體不適避戰，所以今趟會全力以赴，直言不會留力。「智齒隊」一開場便連勝兩項遊戲，令二人組的「胸猛隊」有滅團危機。最後「胸猛隊」在最後一輪遊戲「神力衝鋒師」追回一城，把14 Ken踢入「水深火熱區」。經熱度測試，14Ken最終被淘汰。

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在首項比賽「連環轟炸攻守戰」，1號Uclean展現強大力量。 「神力衝鋒師」中，1號Uclean再次發揮威力。

Uclean展現求生意志

前晚「顏值隊」2號關經翰（Oswald）、1號李清杰（Uclean）、3號施顯澍（Austin）及22號伍家豪（Ivan）「雙節棍野男」對戰「狼虎隊」16號王國昇（Mike）、20號凌志杰（Irwin）及21號陳家豪（Ricky）。在首兩輪比賽中，兩隊互有勝負，各有一名組員1Uclean20Irwin跌入「水深火熱區」，最後一輪「神力衝鋒師」比賽中1Uclean展現強大爆炸力及求生意志，為「顏值隊」再下一城。21Ricky落「水深火熱區」。在最後熱度戰中20Irwin被淘汰，而多次在出局邊緣的1Uclean再次完美逃脫，同時「顏值隊」成為惟一一隊滿員4人的野男組合。

昨晚「胸猛隊」對「智齒隊」。 最後一項遊戲11號Ron展現強大求生意志，勝回一仗。 「智齒隊」14號Ken終極出局。