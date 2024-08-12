我推的野男LIVE！︱11號鄧家朗被幪面超人啟發操肌 8號李健禧自稱氣質較吸囝囝

胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明(6號)等主持，一連22集的胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持、一連22集的互動選秀騷《我推的野男LIVE！》，今晚起逢周一晚9時半、周二晚9時35分於TVB Plus(82台)播出，觀眾可透過TVB、TVB Plus Facebook及IG專頁參考，為22名心水野男加分打氣。 早前被視為賽前熱門之一的2號關經翰(Oswald)「筋肉霆鋒」及3號施顯澍(Austin)面試片流出後，今日再有2位熱門8號李健禧(William)、11號鄧家朗(Ron)片段曝光。

11號的Ron，被指貌似藝人張智霖(Chilam)，而贏得「激凸Chilam」稱號。他一出場便打真軍赤膊上陣，展示強大胸肌及紋身，連在場評審都被嚇一跳，他解釋︰「一陣都要除，所以揀唔著。」Ron提到玩健身的原因都頗為洋蔥︰「本身隻眼(視力)唔係太好，做其他運動好多制肘，難有進步。細細個睇卡通片、日本特攝片《幪面超人》見啲主角都好大隻，又唔受個人因素影響，操到有成績都幾開心。」 Ron自言最滿意自己的側腹肌，結合背肌、胸肌及人魚線，自問體態不俗。他在訪問時已展現頗強表演慾，震動胸肌配上心型手勢，同評審玩IQ題估地名，最後當然沒有人估中，而最後答案「深圳」(心震)雖然爛，但就引到在場眾人大笑，成功出位。

現年22歲就讀大學三年班8號李健禧(William)，為22名參賽野男中年紀最輕，外貌激似《激戰》時期的張家輝，「幼齒張家輝」稱號當之無愧。他跟評審的對談互動，仿如棟篤笑充滿喜感，例如被問到拍拖次數，William抵死反問︰「呢個係配對節目？兩次，(都係女仔？)哈哈，係呀。」他又評估自身吸仔能力較強，他解釋︰「比較多男仔同我傾偈。」他的笑聲被女評審喻為「魔性笑聲」。 William練習健身亦有段故，他表示中三、中四時在街場踢波，遇到一名身形健碩對手，他回憶說︰「同佢一撞彈開轆咗三、四個圈，我問佢『你踢波定打交呀？』點知佢話『唔踢得去打乒乓波囉』。」自此便憤發操fit練大隻。