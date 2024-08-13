我推的野男LIVE！︱「Muscle吳大強」黃志健身斷六親 「筋肉男」李清杰健身吸同性

正在熱播的TVB Plus選秀騷《我推的野男LIVE！》，兩位熱門人選1號李清杰(Uclean)、5號黃志明(Daniel)面試片段曝光。現年61歲5號Daniel，是22名參賽野男中年紀最長。他的參賽背景及外貌與《中年好聲音》的吳大強十分相似，故贏得「Muscle吳大強」稱號。

Daniel面試時透露除了健身，還熱愛長跑，為此試過激減50磅肌肉去跑馬拉松，Daniel驚人的意志力作為堅持之巔，絕對當之無愧。他又自揭愛上健身的故事︰「16、17歲時得100磅，成日要睇醫生食藥。聽到醫生同媽咪講，囝囝成日睇醫生唔係辦法，要做啲運動。所以的起心肝去練中國武術。」肌肉男。