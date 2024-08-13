我推的野男LIVE！︱「Muscle吳大強」黃志健身斷六親 「筋肉男」李清杰健身吸同性

正在熱播的TVB Plus選秀騷《我推的野男LIVE！》，兩位熱門人選1號李清杰(Uclean)、5號黃志明(Daniel)面試片段曝光。現年61歲5號Daniel，是22名參賽野男中年紀最長。他的參賽背景及外貌與《中年好聲音》的吳大強十分相似，故贏得「Muscle吳大強」稱號。
Daniel面試時透露除了健身，還熱愛長跑，為此試過激減50磅肌肉去跑馬拉松，Daniel驚人的意志力作為堅持之巔，絕對當之無愧。他又自揭愛上健身的故事︰「16、17歲時得100磅，成日要睇醫生食藥。聽到醫生同媽咪講，囝囝成日睇醫生唔係辦法，要做啲運動。所以的起心肝去練中國武術。」肌肉男。
入坑健身是長大後從事金融業開始，當時識到一位香港健美先生，便走上這條不歸路，Daniel慨嘆︰「健美比賽斷六親，太太好憎，因為每次比賽都要佢幫我搽油搽兩粒鐘，仲會整污糟啲床單。」又試過因為參賽而缺席外母的大壽宴，因為要戒口，飲宴的食物是大忌。他自言已放棄競賽至70歲的目標，但補充︰「不過今次比賽係無通知太太。」
1號Uclean體形健美，極似日本漫畫《筋肉人》中的主角金肉人，他以巔峰體能成為熱門。他在面試時施展一招雙腳離地；只靠雙手支撐全身的凌空掌上壓技驚四座，「魔鬼筋肉男」外號當之無愧，眼下所見每一吋都是爆肌。Uclean 自言打從大學一年級便愛上健身，贏過不少健美公開賽名銜，被問到吸引力指標，他笑言︰「男女比率我諗係7/3，後生男仔會多啲，你有無聽過『過度健身就會吸引同性』。」他解釋有些女孩子不喜歡肌肉男。