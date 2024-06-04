我推的野男LIVE！｜TVB炮製猛男選秀騷 打造《Wild Wild》+《體能之巔》香港混合版？

TVB Plus開台後宣布炮製全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》，誓要從城中不同類別的猛男中，精挑細選數十名力量過人、具有魅力、綜藝感爆棚的「野男」，每星期準時呈獻一個誓令所有現場及家庭觀眾血脈沸騰的互動猛男選秀騷，爭奪由現場及家庭觀眾投選的「最有魅力大隻佬」終極寶座。

《我推的野男LIVE！》有別傳統男性選美節目，以現場直播形式、以競技比賽為名、以與現場觀眾直接互動為實，展示一眾猛男各具魅力的男性面向，力求令現場女性觀眾心跳狂飆、尖叫分貝一再突破高峯，打造南韓猛男騷《Wild Wild》及Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）的香港混合版。