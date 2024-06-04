我推的野男LIVE！｜TVB炮製猛男選秀騷 打造《Wild Wild》+《體能之巔》香港混合版？

TVB Plus開台後宣布炮製全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》，誓要從城中不同類別的猛男中，精挑細選數十名力量過人、具有魅力、綜藝感爆棚的「野男」，每星期準時呈獻一個誓令所有現場及家庭觀眾血脈沸騰的互動猛男選秀騷，爭奪由現場及家庭觀眾投選的「最有魅力大隻佬」終極寶座。
《我推的野男LIVE！》有別傳統男性選美節目，以現場直播形式、以競技比賽為名、以與現場觀眾直接互動為實，展示一眾猛男各具魅力的男性面向，力求令現場女性觀眾心跳狂飆、尖叫分貝一再突破高峯，打造南韓猛男騷《Wild Wild》及Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）的香港混合版。
宣傳片曝光
其實，《Wild Wild》猛男騷自2021年在韓國登場後大受歡迎，每季都有不同主題、表演時長75分鐘的《Wild Wild》猛男騷，除雲集不同類型及年紀猛男，高矮肥瘦各適其適外，表演項目亦相當多元，K-Pop舞蹈、鋼管舞及爆衫表演應有盡有，觀賞指數爆燈，早前首度登陸香港亦引起哄動。至於為凸顯入圍猛男的肌肉力量，節目還包含了《體能之巔》的競技元素，為觀眾帶來一場別開生面的官能刺激盛宴。
為吸引更多城中猛男名名參加，製作組日前推出「力量與美感」並重的節目首輪宣傳片，請來兩名爆肌猛男，在片段中先後展現「力量‧勇氣‧速度」三大元素的極致面，其中兩幕「閃電爆肌起跑」及在廢墟中以鐵鏈拉動太空船的畫面，未知能否吸引各界猛男參加比賽。