我的咖啡男友｜同志戀愛真人騷第2季下月上架 Netflix公開8位Boyfriend廬山真面目

傳和人回歸

今次節目帶觀眾到北海道的純白雪地世界，延續第一季靈魂配樂，邀來韓國獨立搖滾樂團Glen Check回歸助陣，熟悉的《Dazed & Confused》再度登場，搭上《Bliss》、《Waves》等插曲層層堆疊情感，驚喜的是，Glen Check為第2季量身打造全新歌曲《Bloom》，歌詞對準「走過寒冬、迎向春天」的成長隱喻，而片段所見，8男齊聚溫暖的「Green Room」，同樣有笑有淚，而成員背景更十分國際化，包括來自泰國、秘魯的代表，年齡更橫跨20至40歲，各自擁有不同的人生故事。

《我的咖啡男友》將展開愛情與友誼的全新篇章，MEGUMI、賀蘭千秋、青山黛瑪、德井義實及變裝皇后Durian Lollobrigida會繼續擔任主持。除了搶先公開的這8位成員之外，節目開播後還將有兩位新成員於中途加入。令人感到驚喜的是，上季的人氣成員KAZUTO（和人）盛傳將回歸演出，令人引頸以待。