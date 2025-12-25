熱門搜尋:

娛樂
2025-12-25 22:30:21

我的咖啡男友｜同志戀愛真人騷第2季下月上架 Netflix公開8位Boyfriend廬山真面目

《我的咖啡男友》於明年1月13日在Netflix首播。

《我的咖啡男友》中8位男子齊聚一堂，情緒濃度直接拉滿。

Netflix同志真人騷《夏日咖啡男友》（The Boyfriend）去年夏天推出時大受歡迎，第2季改名以《我的咖啡男友》安排2026113日上架。

今天（25日），《我的咖啡男友》釋出官方預告，並公開8位男同志的廬山真面目。

傳和人回歸

今次節目帶觀眾到北海道的純白雪地世界，延續第一季靈魂配樂，邀來韓國獨立搖滾樂團Glen Check回歸助陣，熟悉的《Dazed & Confused》再度登場，搭上《Bliss》、《Waves》等插曲層層堆疊情感，驚喜的是，Glen Check為第2季量身打造全新歌曲《Bloom》，歌詞對準「走過寒冬、迎向春天」的成長隱喻，而片段所見，8男齊聚溫暖的「Green Room」，同樣有笑有淚，而成員背景更十分國際化，包括來自泰國、秘魯的代表，年齡更橫跨2040歲，各自擁有不同的人生故事。

《我的咖啡男友》將展開愛情與友誼的全新篇章，MEGUMI、賀蘭千秋、青山黛瑪、德井義實及變裝皇后Durian Lollobrigida會繼續擔任主持。除了搶先公開的這8位成員之外，節目開播後還將有兩位新成員於中途加入。令人感到驚喜的是，上季的人氣成員KAZUTO（和人）盛傳將回歸演出，令人引頸以待。

《我的咖啡男友》音樂同樣是情緒推手。 《我的咖啡男友》於明年1月13日在Netflix首播。 《我的咖啡男友》純白雪地成為本季最強濾鏡，令人意外的情感走向。

8位成員介紹

34歲的WILLIAM是秘魯和日本的混血兒，職業為 IT 企業專案經理。 23歲的BOMI生於東京，是一位A0大學生，他憧憬著談一次純真愛情。 29歲的HIROYA於北海道出生，是自創品牌「YOMENAI」的藝術總監。 26歲的HUWEI是個泰國人，精通多國語言，還是泰國的柔道選手！ 32歲的IZAYA任職IT業，來到節目是想尋找可以認真共度未來的伴侶。 26歲的JOBU來自大阪，目前從事製造商行銷工作，感情豐富。 40歲的KAZUYUKI生於大阪，為通訊相關行業的業務，是成員中最年長一位，跟交往15年的戀人分手後決定參加節目。 20歲的RYUKI於大阪出生，除是個大學生之外，也是年紀最年輕成員。

