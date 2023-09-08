我的天堂城市｜姜濤出席台灣首映 大讚宋芸樺真人靚過上鏡 獻螢幕初幕一take搞掂

由Mirror成員姜濤、宋芸樺、姚淳耀、李嘉文及魏蔓主演的電影《我的天堂城市》昨日於台灣舉行首映，姜濤專程飛往台北，與一眾演員、導演俞聖儀和監製唐在揚出席首映禮，現場來自不同地方的數百粉絲塞爆西門町。姜濤與女主角宋芸樺沒有對手戲，在首映禮才第一次見面，不禁在芸樺面前大讚：「芸樺本人比電影還漂亮！」姜濤在放映分享會被問到獻螢幕初吻的感受，緊張尷尬回應，要對手李嘉文幫口，贊他一take OK非常專業。

現身《娛樂百分百》圓夢 姜濤在首映禮上透露，從小就崇拜羅志祥：「我聽他(羅志祥)的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，更笑指學習到的多為髒話不方便現場示範。姜濤自小的心願是現身台灣綜藝節目，今次宣傳之行逗留約5天，其間會擔任《娛樂百分百》嘉賓，可說是圓夢。另外他也會趁機會與《超感應學園》的「六小福」蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞、百白等聚舊。向來愛吃的他希望有機會品嘗梅子粉加地瓜球、牛肉麵、車輪餅等美食。

老師現場指導拍咀戲 姜濤與李嘉文(前名黃慘盈)合演情侶，她表示自己已經住在紐約很多年，片巾許多場景都是她生活中的一部分，接受訪問時笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。兩人在放映會上被問到拍咀戲的感受，姜濤呼口大氣，搖頭苦笑，以廣東話說：「問得好呀下！」繼而以國語回應蠻緊張，表示拍攝前有漱口，並由老師在旁指導，「是一個比較專業的行為…」說罷以咪牌掩面尷尬笑，身旁的李嘉文見狀亦表示大家很專業，「我們很清楚每個動作，一take OK！」主持笑兩人初拍咀戲只有專業，毫不浪漫！