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娛樂
2023-09-08 11:05:55

我的天堂城市｜姜濤出席台灣首映 大讚宋芸樺真人靚過上鏡 獻螢幕初幕一take搞掂

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姜濤專程赴台灣出席《我的天堂城市》首映禮。

姜濤專程赴台灣出席《我的天堂城市》首映禮。

Mirror成員姜濤、宋芸樺、姚淳耀、李嘉文及魏蔓主演的電影《我的天堂城市》昨日於台灣舉行首映，姜濤專程飛往台北，與一眾演員、導演俞聖儀和監製唐在揚出席首映禮，現場來自不同地方的數百粉絲塞爆西門町。姜濤與女主角宋芸樺沒有對手戲，在首映禮才第一次見面，不禁在芸樺面前大讚：「芸樺本人比電影還漂亮！」姜濤在放映分享會被問到獻螢幕初吻的感受，緊張尷尬回應，要對手李嘉文幫口，贊他一take OK非常專業。

姜濤在《我的天堂城市》首映禮初次見宋芸樺，當面讚她真人比上鏡更靚。 姜濤在《我的天堂城市》首映禮初次見宋芸樺，當面讚她真人比上鏡更靚。 姜濤專程往台灣出席《我的天堂城市》首映禮。 宋芸樺在《我的天堂城市》與姜濤沒有對手戲。

現身《娛樂百分百》圓夢

姜濤在首映禮上透露，從小就崇拜羅志祥：「我聽他(羅志祥)的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」另外台灣綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》也是他的最愛，他還因此學習台語，更笑指學習到的多為髒話不方便現場示範。姜濤自小的心願是現身台灣綜藝節目，今次宣傳之行逗留約5天，其間會擔任《娛樂百分百》嘉賓，可說是圓夢。另外他也會趁機會與《超感應學園》的「六小福」蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞、百白等聚舊。向來愛吃的他希望有機會品嘗梅子粉加地瓜球、牛肉麵、車輪餅等美食。

姜濤專程往台灣出席《我的天堂城市》首映禮。 姜濤將現身《娛樂百分百》。 姜濤往台灣宣傳電影，趁機與《超感應學園》的演員聚舊。

老師現場指導拍咀戲

姜濤與李嘉文(前名黃慘盈)合演情侶，她表示自己已經住在紐約很多年，片巾許多場景都是她生活中的一部分，接受訪問時笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。兩人在放映會上被問到拍咀戲的感受，姜濤呼口大氣，搖頭苦笑，以廣東話說：「問得好呀下！」繼而以國語回應蠻緊張，表示拍攝前有漱口，並由老師在旁指導，「是一個比較專業的行為」說罷以咪牌掩面尷尬笑，身旁的李嘉文見狀亦表示大家很專業，「我們很清楚每個動作，一take OK！」主持笑兩人初拍咀戲只有專業，毫不浪漫！

姜濤出席《我的天堂城市》放映分享會 李嘉文在《我的天堂城市》與姜濤演情侶。 來自不同地方的姜糖支持姜濤，塞爆西門町。 香港的姜糖們組團往台灣應援偶像姜濤。

謙稱跳舞不及MIRROR成員

姜濤在新作《我的天堂城市》中飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，Mirror的成員中有更厲害的人」；被問到在紐約拍攝時的趣事，姜濤笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」他還試過與當地人在街頭「切磋舞技」，享受跨國的文化交流！

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