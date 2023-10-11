我的天堂城市｜姜濤爆「姓Jer」澳洲做喊包 開心炎明熹選唱《Dear My Friend,》

MIRROR成員姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文主演，台灣才女導演俞聖儀執導的電影《我的天堂城市》，今晚於尖沙咀商場舉行首映禮，現場早已企滿舉著燈牌的姜糖，不時大叫口號：「天堂大賣，我的天堂城市」，「我的天堂城市大賣」，場面虛冚。

姜濤笑李嘉文無用

李嘉文表示見到姜糖聲勢浩大，非常震撼，今次很開心相隔4年之後，以演員身份回來跟大家見面，收到很多大家的支持。提到今次回到香港「主場」，對票房有沒有信心，姜濤表示：「平常心」，並稱與李嘉文已在台灣看了作品，透露當時在美國拍攝，有向李嘉文請教英語發音。當問到對方有否推薦好餐廳時，姜濤說︰「佢食齋，介紹啲餐廳冇咩用，齋漢堡！」李嘉文稱當時其經理人已找了不少餐廳給姜濤。

問到如何谷票房，姜濤表示沒有想過，更自爆很少出席公開活動，會努力出歌及現身活動。他自稱不是太精於演戲，有機會演出已經很好，只要遇到大家有發揮的角色便可。問到日後再與宋芸樺合作，會否考慮拍動作片，姜濤自言身體不太好，打戲未必可以應付到，但為了對方會考慮操練。他稱在台灣宣傳時，見到對方時沒有說：「細細個已經睇你做戲。」但自己心裡有說出。