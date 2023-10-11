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娛樂
2023-10-11 22:23:14

我的天堂城市｜姜濤爆「姓Jer」澳洲做喊包 開心炎明熹選唱《Dear My Friend,》

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台灣女神宋芸樺、姜濤和李嘉文出席《我的天堂城市》首映禮。

MIRROR成員姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文主演，台灣才女導演俞聖儀執導的電影《我的天堂城市》，今晚於尖沙咀商場舉行首映禮，現場早已企滿舉著燈牌的姜糖，不時大叫口號：「天堂大賣，我的天堂城市」，「我的天堂城市大賣」，場面虛冚。

大批姜糖到場支持。

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姜濤笑李嘉文無用

李嘉文表示見到姜糖聲勢浩大，非常震撼，今次很開心相隔4年之後，以演員身份回來跟大家見面，收到很多大家的支持。提到今次回到香港「主場」，對票房有沒有信心，姜濤表示：「平常心」，並稱與李嘉文已在台灣看了作品，透露當時在美國拍攝，有向李嘉文請教英語發音。當問到對方有否推薦好餐廳時，姜濤說︰「佢食齋，介紹啲餐廳冇咩用，齋漢堡！」李嘉文稱當時其經理人已找了不少餐廳給姜濤。

問到如何谷票房，姜濤表示沒有想過，更自爆很少出席公開活動，會努力出歌及現身活動。他自稱不是太精於演戲，有機會演出已經很好，只要遇到大家有發揮的角色便可。問到日後再與宋芸樺合作，會否考慮拍動作片，姜濤自言身體不太好，打戲未必可以應付到，但為了對方會考慮操練。他稱在台灣宣傳時，見到對方時沒有說：「細細個已經睇你做戲。」但自己心裡有說出。

至少兩個成員做喊包

提到MIRROR一齊到澳洲拍團綜，姜濤表示很難得可以聚埋一齊，大家都非常珍惜私下傾偈，並爆料指有個別成員有哭。他說︰「大家都大個咗好多，冇咁易喊，但有個別成員都係易喊，包括姓Jer嗰啲。」他自言不太記得有沒有哭，只謂較高的那個「Jer」有哭。他表示眾人最深刻是坐熱氣球，更大爆跳舞很叻的那位成員因為畏高而哭了出來。問到有沒有買手信給姜媽，他表示在機場是但買了一些。

有睇炎明熹演出片

當問到有否留意炎明熹的演唱會，他說有看對方的表演片段，很開心她挑選了自己的歌曲《Dear My Friend,》，感到很榮幸，因為她選了自己的歌曲去表達她的故事，亦不介意與不同歌手合作。談及先後有成員的後援會出現問題，他稱自己不方便談論，因為自己也沒有太關心後援會的事務。

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