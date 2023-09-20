我的天堂城市｜姜濤親筆寫下角色心跡 電影入選夏威夷國際影展

由MIRROR成員姜濤、宋芸樺、李嘉文、金鐘視帝姚淳耀和偶像劇女神魏蔓主演的《我的天堂城市》(My Heavenly City)，早前在台灣率先上映即登新片票房冠軍，西門町在首映當日被姜糖塞爆，「姜濤町」頓成全台熱話。電影更衝出國際，獲邀參展「第43屆夏威夷國際影展」。電影五位角色海報今日首度曝光，姜濤演熱愛Popping舞蹈的台灣研究所高材生Jack，他親筆寫下「跳舞的時候，我可以掌控整個世界」，表明角色心跡。至於片中與姜濤在紐約邂逅，生活上卻跌跌碰碰的李嘉文為角色Lulu表達當下心情：「我忘了熱愛一件事情是什麼感覺」。

異鄉遊子心境走向國際

對於電影參選影展，《我》片導演俞聖儀興奮表示：「這是電影第一個入圍的國際影展，夏威夷是民族文化融合的地方，很適合這部電影放映。我們帶著異鄉遊子的心境走向國際，期許將台灣故事觸動世界的心。」緊接參展的好消息，隨著電影確定於10月12日在香港上映，宣傳攻勢亦同樣浪接浪，除了吸引數百姜糖的尖沙咀英皇戲院打卡位，電影公司今日發布角色海報，除了姜濤和李嘉文，另外3位演員亦親自道出角色心聲，《月老》《我的少女時代》愛情片女王宋芸樺，為孤身在紐約求生活的留學生Mavis道出：「有時候，我好像漂浮在空氣中」；姚淳耀和魏蔓飾演於紐約生活的台灣夫妻Jason和Clarie，二人跟兒子住漂亮的房子，卻因兒子的病患生矛盾，因此魏蔓寫下「他的病已經快要把我們全家給拖垮了！」，而姚淳耀卻為Jason這個一家之主寫上「我們應該多花時間在一起」，表明不會輕言放棄，願意承擔這個家的一切。