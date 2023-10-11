我的天堂城市｜宋芸樺希望跟姜濤拍動作片 來港最想坐電車

MIRROR 成員姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文主演，台灣才女導演俞聖儀執導今晚於尖沙咀出席商場的電影《我的天堂城市》首映禮，現場早於企滿舉著燈牌的姜糖，不時大叫口號「天堂大賣，我的天堂城市」，「我的天堂城市大賣」，場面虛冚。

宋芸樺表示很開心可以來港宣傳，她表示感受到香港的粉絲很熱情。問到對姜糖的感覺，她說︰「很震撼，而且他們都很sweet，可以感覺到他們也很nice，然後也是很支持這部電影。(有收到過他們送的食物甚麼的嗎?) 因為那時候我們在拍的時候，我跟姜濤是分開拍的，所以那時候沒有這個機會。」但直言在台灣已感受到姜糖的熱情。