我的天堂城市｜宋芸樺希望跟姜濤拍動作片 來港最想坐電車

MIRROR 成員姜濤、台灣女神宋芸樺和李嘉文主演，台灣才女導演俞聖儀執導今晚於尖沙咀出席商場的電影《我的天堂城市》首映禮，現場早於企滿舉著燈牌的姜糖，不時大叫口號「天堂大賣，我的天堂城市」，「我的天堂城市大賣」，場面虛冚。
宋芸樺表示很開心可以來港宣傳，她表示感受到香港的粉絲很熱情。問到對姜糖的感覺，她說︰「很震撼，而且他們都很sweet，可以感覺到他們也很nice，然後也是很支持這部電影。(有收到過他們送的食物甚麼的嗎?) 因為那時候我們在拍的時候，我跟姜濤是分開拍的，所以那時候沒有這個機會。」但直言在台灣已感受到姜糖的熱情。
想與姜濤拍動作片
問到會不會跟姜濤再合作，宋芸樺說︰「希望啊！我今天有問他，我說跟他一起拍action movie，因為好像也沒有人看過我演action film，所以我今天就問他說如果有機會的話，我們要不要一起組成一個team或是一個partner，因為他那麼會跳舞,所以動作應該是OK的。」
問到對香港的票房期望，宋芸樺表示希望成績好的讓她再來香港，「今天這麼多粉絲，我已經可以感受到很好的票房了。」今次來港宣傳，會不會把握機會去逛逛，她說︰「這次待比較久，終於有時間了，應該有一天的時間可以去逛逛，所以很期待。我上次來的時候只有機場、飯店、電影院就沒了，所以其實我都不太知道外面街道現在長甚麼樣子，所以這幾天工作完會好好的想要在路上散散步。」她稱會坐電車，笑言現時未有八達通。