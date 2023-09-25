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娛樂
2023-09-25 12:30:00

我的天堂城市 專訪｜姜濤自認恨拍拖嘆難覓對象 獲李嘉文讚是好男友：但女友心理質素要好強大(多圖+有片)

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姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。

姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。(關樂欣攝)

「跳舞的時候，我可以掌控整個世界」是姜濤為《我的天堂城市》角色寫的心跡。對於MIRROR成員姜濤而言，掌控全世界的感覺就是站在舞台表演時，作為人氣偶像，一舉一動都活在鎂光燈下，要像普通人談一場戀愛，絕不容易。在戲中演女友的李嘉文(Jessica)，奪去姜濤的螢幕初吻，從起初甚感壓力，到漸明白姜濤拍拖之難，她形容姜濤沒架子又溫柔，絕對是好男友，「但對女生比較大壓力，心理質素必須很強大……」

姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，戲外有說有笑，經常引來哄堂大笑。 李嘉文親筆為《我的天堂城市》寫下角色Lulu的心跡，感同身受。 姜濤親筆為《我的天堂城市》寫下角色Jack的心跡，感同身受。

享受舞台 如掌控世界

姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》合演情侶，分飾台灣和新加坡留學生Jack和LuLu，兩個追夢的年輕人在美國紐約邂逅和相戀。姜濤自言演戲經驗不多，暫不敢演反差大的角色，「他經歷的故事和性格都巧合地貼近自己，都有些共鳴位。」不過，姜濤絕非本色演出，「最唔似係有女朋友和讀過大學，角色的英文很叻，所以要特地學英文，希望唔會有好大違和感，好彩在紐約有一個星期熟習環境，台詞也不算長算是可應付範圍。」他更特地學跳popping舞，務求表達角色跳舞如掌控世界的自在感，演繹過程亦令他自己作為表演者的心態，「若說像電影角色有掌控全世界的感覺應該是在舞台上作為歌手表演這是必備的心態否則好難交出好的表演，觀眾感受到你的狀態。」

姜濤自言在《我的天堂城市》演的角色跟自己頗相似。(關樂欣攝) 姜濤笑言自己跟《我的天堂城市》角色最不相似之處是沒有女友。(關樂欣攝) 姜濤自言在《我的天堂城市》演紐約的台灣留學生。(關樂欣攝) 姜濤獲李嘉文讚沒架子又溫柔。(關樂欣攝) 姜濤最享受在舞台表演的時刻。(關樂欣攝) 作為人氣偶像，姜濤慨歎難覓拍拖對象。(關樂欣攝) 姜濤在《我的天堂城市》演一位身在異郷的追尋跳舞夢想的研究生。

曾對前男友說：You are my New York

曾以毛記電視「偽員」黃慘盈為人熟悉的李嘉文，於2017年毅然往美國紐約進修繼而在當地發展，她直言個人經歷跟LuLu和宋芸樺的角色頗相似，視紐約為她的天堂城市，「始終異鄉沒有家人，剛抵步時連一個朋友都冇，乜事也要自己應付。當覺得好辛苦時，不知點同人講，因時差又擔心阻礙香港朋友，你經歷的事情別人未必明白當中都有好迷惘迷失孤獨時，導演塑造Lulu角色時，加入好多我親身經歷的元素，其中有些對白，我現實生活中真係曾講過，例如：『You are my New York！』我真係跟前男友說過，其實戲中那段感情，跟我的故事很相似。」

姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》演情侶，受訪時爆笑連場。

美國獨有親密指導

姜濤與李嘉文都是香港人，雖說同聲同氣很快熟絡，姜濤大讚對手，「Jessica平易近人，沒太大距離感。」但初次合作即要拍接吻戲，難免緊張，慶幸在美國拍親熱戲必有「親密指導」在場，大家傾清楚身體接觸界線與角度，李嘉文笑言，「親密鏡頭一take唔係難事。」反而最大壓力是奪去萬人迷的螢幕初吻，幸而在台灣首映後，姜糖們反應不錯才放下心頭大石。現年24歲的姜濤自言已不是初出道藝人，拍kiss戲並非大不了的事情，今次往紐約拍戲正是要讓自己放下包袱，「如果演戲仍有包袱，指明可做或不可做甚麼，不太尊重這行業，應保持演員基本操守。」

李嘉文於2017年往紐約修讀短期課程後，留在當地追尋演員夢。(關樂欣攝) 李嘉文曾以毛記電視「偽員」黃慘盈身份為人熟悉。(關樂欣攝) 李嘉文坦言《我的天堂城市》的角色經歷跟自己相似。(關樂欣攝) 李嘉文坦言在留學年間，曾在《我的天堂城市》的角色LuLu般感迷失。(關樂欣攝) 姜濤和李嘉文在《我的天堂城市》合演情侶，兩人獻出螢幕初吻。 姜濤和李嘉文在《我的天堂城市》合演情侶，兩人獻出螢幕初吻。 姜濤和李嘉文在《我的天堂城市》合演情侶，兩人獻出螢幕初吻。

自爆拍拖次數

鏡頭背後，兩人有說有笑，李嘉文大爆姜濤經常講爛gag又被偷拍瞓覺相，反而姜濤受訪時才驚覺，竟忘記MIRROR成員的傳統，沒有偷拍Jessica的黑圖，也許被毛舜筠封為「問題少年」的他，太熱衷追問Jessica的戀愛史，「她是感情專家，我好想聽別人的感情事例如她與男友之間的相處，作為女生，她的經歷很值得分享。」被零經驗的姜濤說成戀愛專家，Jessica急忙澄清，「別要說我經驗豐富我只是拍過5次拖，應該只是4次，計錯了……」姜濤抵死表態，「我沒有問，你自己爆出來！」兩人笑破肚皮。

姜濤感慨：拍拖為開心，但跟我一起未必這回事

李嘉文坦言不介意分享戀愛經驗，「其實我好明白他的處境即使他想拍拖也很難所以他問我我也樂意分享因為他沒太多機會經歷，他點去拍拖？連出街食飯看電影的生活都沒有，可能要去北極或南極。」姜濤半說笑指，即使去到美國山旮旯的地方露營，也可能會被偷拍，問他可擔心到30歲仍然冇拖拍？他苦笑道，「希望不會有點誇張隨緣吧……最主要視乎另一半接受程度高，未必很困難，聽了Jessica分享後我覺得兩個人有任何難關也可一起撐過但沒很多女生願意跟我這樣的男生拍拖拍拖是為了開心但跟我們一起未必是這回事。」他直言當然有嚮往羨慕，各人的人生不同惟有安慰自己舞台經驗，未必大家能經歷。李嘉文不忘補充：「性格而言，他完全沒架子又溫柔，絕對是好男友，但他作為藝人對女生比較大壓力心理質素必須很強大。」

文：Grace  ：關樂欣

化妝：Annie G. Chan @Annie G. Chan Makeup Centre(姜濤), Hulda Tsai(李嘉文)

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon(姜濤), Jason C@GIHO HAIR(李嘉文)

服裝：Yohji Yamamoto, Jimmy Choo(姜濤)

造型：PIPA Creative(姜濤), 

場地：香港康得思酒店 Cordis, Hong Kong

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