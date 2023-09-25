我的天堂城市 專訪｜姜濤自認恨拍拖嘆難覓對象 獲李嘉文讚是好男友：但女友心理質素要好強大(多圖+有片)

「跳舞的時候，我可以掌控整個世界」是姜濤為《我的天堂城市》角色寫的心跡。對於MIRROR成員姜濤而言，掌控全世界的感覺就是站在舞台表演時，作為人氣偶像，一舉一動都活在鎂光燈下，要像普通人談一場戀愛，絕不容易。在戲中演女友的李嘉文(Jessica)，奪去姜濤的螢幕初吻，從起初甚感壓力，到漸明白姜濤拍拖之難，她形容姜濤沒架子又溫柔，絕對是好男友，「但對女生比較大壓力，心理質素必須很強大……」

享受舞台 如掌控世界 姜濤與李嘉文在《我的天堂城市》合演情侶，分飾台灣和新加坡留學生Jack和LuLu，兩個追夢的年輕人在美國紐約邂逅和相戀。姜濤自言演戲經驗不多，暫不敢演反差大的角色，「他經歷的故事和性格，都巧合地貼近自己，都有些共鳴位。」不過，姜濤絕非本色演出，「最唔似係有女朋友和讀過大學，角色的英文很叻，所以要特地學英文，希望唔會有好大違和感，好彩在紐約有一個星期熟習環境，台詞也不算長，算是可應付範圍。」他更特地學跳popping舞，務求表達角色跳舞如掌控世界的自在感，演繹過程亦令他自己作為表演者的心態，「若說像電影角色，有掌控全世界的感覺，應該是在舞台上，作為歌手表演，這是必備的心態，否則好難交出好的表演，觀眾感受到你的狀態。」

曾對前男友說：You are my New York 曾以毛記電視「偽員」黃慘盈為人熟悉的李嘉文，於2017年毅然往美國紐約進修繼而在當地發展，她直言個人經歷跟LuLu和宋芸樺的角色頗相似，視紐約為她的天堂城市，「始終異鄉沒有家人，剛抵步時連一個朋友都冇，乜事也要自己應付。當覺得好辛苦時，不知點同人講，因時差又擔心阻礙香港朋友，你經歷的事情，別人未必明白，當中都有好迷惘迷失孤獨時，導演塑造Lulu角色時，加入好多我親身經歷的元素，其中有些對白，我現實生活中真係曾講過，例如：『You are my New York！』我真係跟前男友說過，其實戲中那段感情，跟我的故事很相似。」

美國獨有親密指導 姜濤與李嘉文都是香港人，雖說同聲同氣很快熟絡，姜濤大讚對手，「Jessica好平易近人，沒太大距離感。」但初次合作即要拍接吻戲，難免緊張，慶幸在美國拍親熱戲必有「親密指導」在場，大家傾清楚身體接觸界線與角度，李嘉文笑言，「親密鏡頭一take過唔係難事。」反而最大壓力是奪去萬人迷的螢幕初吻，幸而在台灣首映後，姜糖們反應不錯才放下心頭大石。現年24歲的姜濤自言已不是初出道藝人，拍kiss戲並非大不了的事情，今次往紐約拍戲正是要讓自己放下包袱，「如果演戲仍有包袱，指明可做或不可做甚麼，不太尊重這行業，應保持演員基本操守。」

自爆拍拖次數 鏡頭背後，兩人有說有笑，李嘉文大爆姜濤經常講爛gag又被偷拍瞓覺相，反而姜濤受訪時才驚覺，竟忘記MIRROR成員的傳統，沒有偷拍Jessica的黑圖，也許被毛舜筠封為「問題少年」的他，太熱衷追問Jessica的戀愛史，「她是感情專家，我好想聽別人的感情事，例如她與男友之間的相處，作為女生，她的經歷很值得分享。」被零經驗的姜濤說成戀愛專家，Jessica急忙澄清，「別要說我經驗豐富，我只是拍過5次拖，應該只是4次，計錯了……」姜濤抵死表態，「我沒有問，你自己爆出來！」兩人笑破肚皮。