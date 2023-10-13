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娛樂
2023-10-13 16:45:25

我要瞓鬥｜今晚最終回爭終極獎金 文叔8強止為奶仔平反︰佢無恰我

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奶仔一組連輸兩局被淘汰。

奶仔與文叔一組連輸兩局被淘汰。

J2綜藝節目《我要瞓鬥》今晚（13日）10點半播出最後一集，終極獎金花落誰家將會揭曉。

《我要瞓鬥》由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)主持、鄭子誠聲音旁述，昨晚剩餘4隊，舉行6項遊戲對決。方紹聰（奶仔）同陳建文（文叔）在頭兩輪比賽「用心數時間」同「反應拍子賽」中，連輸兩局8強止步。奶仔賽後表示對成績滿意，他笑笑口話︰「撐咗52個鐘好似唔錯，其實好多次都喺生死邊緣。」而一直好整以暇的文叔就話︰「由晉級開始，都是抱住玩咗就算。估唔到越行越遠，好似又行到喎，咁就玩多啲，都好奇蹟。」

 

 

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奶仔同文叔用贏得的獎金食雞煲及隊啤酒。 奶仔同文叔不時上街busking。

自從《我要瞓鬥》播出後，在討論區引發不少迴響，其中有網友不值奶仔在節目中經常對文叔「黑面且惡言相向」。文叔以「受害人」身份受訪，他先多謝網友關心，接為奶仔平反話︰「觀眾感覺上好似奶仔蝦緊我，其實佢一直好尊敬我，我哋仲friend到打band上街busking（街頭表演）。」他透露二人淵源始於早年教奶仔彈結他，之後合作過《老表，你好hea！》、《完美叛侶》等劇集，文叔補充︰「我哋性格一動一靜，係兩個極端。奶仔玩得投入自然唔想輸，着緊都係正常。」他笑言去到尾段實在太眼瞓只剩軀殼在運作。奶仔事後透露出局當日為早上8時半，之後同文叔二人坐公司車離開，他笑說︰「都唔係冇得着，有1,200蚊安慰獎。之後我同文叔用嚟食雞煲同隊啤酒，剩餘嘅用嚟買電芯，畀busking個喇叭用。」奶仔直言同文叔經歷52小時「瞓鬥」後，已變成生死之交。

今晚（13日）來到最後一集，只餘下3隊「瞓鬥師」，分別是2組藝人隊—「帽子男孩」EnsonEden學術界代表」瀅仴Samlau，至於餘下一隊則為素人隊「現任Best Friend」的AnsonJanna3隊將爭奪終極獎金。今晚除了有「六角擂台」遊戲，還有令人意想不到的終極遊戲，過程緊張又刺激，敬請密切留意今晚播出的《我要瞓鬥》結局篇。

《我要瞓鬥》昨晚六角擂台分6項遊戲進行。 糖妹聽到《跳舞街》音樂，有點意想不到。 素人組Janna、Anson。
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