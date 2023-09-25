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娛樂
2023-09-25 15:45:55

我要瞓鬥｜曾比特首當主持被「怒」擲Cue卡 陸浩明︰呢啲嘢死㗎

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我要瞓鬥 ｜ 曾比特首當主持被「怒」擲Cue卡 陸浩明︰呢啲嘢死㗎

我要瞓鬥 ｜ 曾比特首當主持被「怒」擲Cue卡 陸浩明︰呢啲嘢死㗎

由陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持的無綫J2節目《我要瞓鬥》今晚（25日）首播，14組（7組素人隊及7組藝人隊）參賽隊首要任務，是玩贏遊戲爭奪只有10張的床位晉級。挑戰的不只是各「瞓鬥師」捱眼瞓能力，亦考驗各主持耐力，所以4位主持分日夜兩更，配合節目日以繼夜拍攝。主持經驗豐富的6號同曾比特為夜更、糖妹同陳葦璇為日更。

我要瞓鬥｜曾比特做主持被陸浩明「怒」擲Cue卡。 我要瞓鬥｜曾比特首當主持。 我要瞓鬥｜14組參賽隊首要任務是玩贏遊戲，爭奪只有10張的床位晉級。 我要瞓鬥｜初次做主持的陳葦璇直言瞓覺很重要。 我要瞓鬥｜糖妹黃山怡視主持經驗豐富的陸浩明為「盲公竹」。

《我要瞓鬥》第一集已經「出事」，初次擔任主持的曾比特在訪問片段中，被問到記稿難度時，他大安旨意話︰「唔難，有cue卡，隔籬仲有一個強力主持（6號）傍住，無問題啦。」豈料錄影時就出事。話說當時即將舉行第二輪搶床位關卡，6號準備宣布比賽方式時，曾比特仍一邊低頭整理cue卡，還不經意的說︰「我張cue卡都皺埋……」身旁6號聽到這番話後，一手搶過cue卡，曾比特來不及取回，cue卡已被掉在地上，6號不滿說︰「唔好睇呢啲cue卡，死㗎呢啲嘢。」曾比特開頭有點不知所措，更搞笑同監製講「職場霸凌呀」，在得不到回應，同時見在場各「瞓鬥師」拍掌大笑，就知道是臨場加插的節目效果，不過之後曾比特都不敢再明目張膽睇cue卡。

其實陸浩明主持經驗豐富，一直被糖妹視為「盲公竹」，糖妹接受訪問時話︰「諗住好似3隻羊仔跟住6號，有佢安心晒嘅狀態，點知原來分早夜班。」確實人算不如天算。同樣初次做主持的陳葦璇直言瞓覺很重要，自爆當年組合年代，被隊友稱為「睡寶寶」，她笑說︰「瞓覺係我人生中最重要位置。」曾比特自言是早睡早起一族，因為「唔叻通頂」，所以今次是雙重考驗，而6號更是每日要瞓至少8個鐘才夠喉。

各藝人隊及素人隊「瞓鬥師」，為爭奪身後10張入圍床位，正面開戰，他們事前只知道「鬥唔瞓」，但對遊戲內容一無所知，所以每次主持公布遊戲細則前一刻，等「派彩」的各人都會露出既期待又擔心的神情。

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