我要瞓鬥｜藝人玩IG特效濾鏡變熊貓眼 XiX放下偶包公開「殘樣」

J2（82台）將於9月25日起逢周一至周五晚推出15集綜藝節目《我要瞓鬥》，由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持。節目除了是一個遊戲真人騷，同時為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解到睡眠的重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。《我要瞓鬥》以「鬥唔瞓」玩遊戲過關為主題；將於下星期一晚推出。屆時14組共28位「瞓鬥師」挑戰睡魔，進行60小時馬拉松式競技真人騷。他們為免被淘汰出局，贏取終極10萬元獎金獎品，將會施展渾身解數爭勝。

充足睡眠其實很重要，《我要瞓鬥》日前在IG推出「我要瞓鬥IG濾鏡」特效，等大家自拍後，見到「殘樣」作警剔。最引起fans關注的，自然是剛於本月16日推出首支派台單曲《SiS》的女子組合XiX，4位成員良玳瑩（Crystal）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）同鄧曉殷（Kiele）拋開偶像包袱，向fans展示「唔夠瞓」樣，非常自信。她們在XiX官方IG的Story上載玩「IG濾鏡」的容貌，依然可愛。Vici舂住眼瞓食蘋果，最後趴在枱上瞓覺、Caitlin分享溫數學同睇《西遊記》溫中文，不過片尾不忘宣傳自家的MV，非常抵死。而Crystal貼出一張敷面照，用來急救不夠瞓的樣，Kiele打住呵欠聽歌的樣非常迷人。

《我要瞓鬥》4位主持亦身先士卒示範玩「IG濾鏡」，陸浩明的「喪屍樣」最嚇人、糖妹的「熊貓眼」夠可愛、陳葦璇以貓奴身份帶同貓貓上陣，最抵死的是Mike派出愛犬「代打」。周奕瑋率先拍短片響應，之後洪永城、導演火火、「泰國通」胡慧冲、星級廚師楊尚友、暉哥林映暉同Patrick Sir，先後將「唔夠瞓」相跟網民分享。一班J2ers黃嘉雯、陳若思同胡敏芝等都紛紛上載「殘樣」力撐。