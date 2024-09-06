我談的那場戀愛專訪｜MC張天賦玩交友app搵樹窿 吳君如：維持關係要呃呃𠱁𠱁(有片)

由吳君如、MC張天賦演的電影《我談的那場戀愛》，圍繞一段似假還真的網上情緣，在騙與受騙之間，夾著鄧麗欣(Stephy)演的幕後軍師。雖沒有3人同場戲份，微妙三角卻互相牽引。 Stephy演風情萬種的天生愛情狂「瓊姐」，每次均以不同造型出場，「今次角色的愛情線，是從每次裝扮看出來。今天是搖滾、明天可以是冶艷，從她的裝扮看到其另一半是怎樣的人。她愛情至上，亦正在尋找真愛。」君如演喪夫的婦產科醫生，MC則演無業兼失戀的「騙徒」，兩人靠手機傳情，雙雙遠赴札幌，雖僅是「同框」沒有面對面交談，男方的冧招足以令理性的醫生失去理智。

冧到囉囉攣 被稱為「實偶派」的MC靚仔又唱得，憑著去年的首個紅館演唱會，獲吳君如選定擔任戲中的「男友」。君如坦言，「因他有感染力，當然係帥哥，但又可做到好頹又冇用的感覺。」 向來甚有異性緣的MC要「冧女」不難，他亦不介意分享冧招，「大多數女仔都受細心這一套，好簡單的噓寒問暖或一句早晨，當然不只是一天，你要保持一段時間，令她感覺到真是關心她，直至有一日收不到這訊息，會有囉囉攣的感覺。」 送空氣 嘆為觀止 強中自有強中手，與戲中角色比較，MC甘敗下風，對於男主角竟空郵一個空樽，聲稱送上來自法國的空氣，招數之高，更是嘆為觀止，「有一半招式我已知，但升級到法國的空氣，最厲害是用真摯的語言，形容到這樽法國空氣好有意義，這才是要學習的地方，如何用口才死都拗翻生，以最低的成本，以真心誠意去包裝。」談到物輕情義重，3人不約而同想起手作禮物，君如逐一細數，「以前很流行收小盆栽，給你收養，種出來的那朵花就屬你和我；或者織條手繩送給你，小時候一定收過。」Stephy自爆曾經親手摺星星送給男友，MC興奮表示，「再升一個level是每粒星入面都寫字，不過我冇做過！」

長期騙徒 高招絕非自吹自擂，君如與Stephy亦同樣受落，經過深思熟慮的欺騙，有時也是維持一段關係的誠意，愛情毋須每事清楚明白。若是明知對方說謊，又可會甘心受騙？MC率先表態，「如果知道欺騙我，應該不好受，好難心甘命抵。」Stephy認為，「有時我覺得做人別要想太多，當然騙財就比較緊要，但有欺騙未必是惡意，或許是善意謊言，令件事完結，不用太執著。」與陳可辛相伴26年的君如，自言是長期騙徒，「好成功，我長期做！關係就是一種呃，你要維持一段關係，都要適當地去呃……」MC搶白道，「這句話很深奧！」君如解釋，「你明明覺得對方無理取鬧，然後你又要忍，其實關係就要呃呃𠱁𠱁，所以我長期都做！」說罷哈哈大笑。 玩交友app放負 故事圍繞一段網戀，作為藝人，3位可接受網戀？MC率先表態接受，「我覺得藝人沒甚麼私人空間，如果能在網絡上傾偈，既可保持距離又可維護私隱，亦不是壞事，好似多一個人陪伴自己。」他自爆曾玩純文字的交友app，彼此不知道對方樣貌，可放下藝人身份，「其實我用真名玩都冇人會信，而且我只需要一個陌人去傾偈，例如最近有些壓力，或發生一些事情不開心，有時不想讓朋友知道，有時你放負能量俾陌生人，好過放負能量給朋友，可以有個樹窿。」公眾對藝人總有既定印象，難免有偏見，「當他不知道我是誰，就不會有一個眼鏡去審視我，或者有時我也想聽他們有甚麼煩惱，都幾有趣。」

抒發現實打擊 入行逾40年、現實中身兼女兒、妻子和母親角色的君如，大表認同，「其實不須見面，人人都需要找人傾訴，不一定是發放負能量，有時第三者不認識你，可能更有趣，因為親人或朋友都知道你的性格，已有既定眼光看你。當現實經常被打擊，老闆又說你不勤力，返屋企阿媽回到家媽媽囉唆你，女友鬧你，好多瑣碎事，其實有個抒發也不錯。」Stephy卻始終真實接觸，「我是比較喜歡面對面聊天，親身感受多過網上聊天。」不過她補充指，有朋友透過交友app認識網友，每日獲對方讚賞，「例如讚她零死角，令她好開心，每日都多了自信。」人與人的關係，外人無法完全理解，正如電影的宣傳句「只要你相信就是愛情」，Stephy續說，「我覺得這句話好正確，沒所謂最好的Mr. Right，只要你覺得對就是了。」