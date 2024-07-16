我談的那場戀愛｜吳君如大爆陳可辛初次約會遲大到 開通阿媽嫌女兒去蒲太密實

吳君如與鄧麗欣(Stephy)到中環出席《我談的那場戀愛》LOVE X LIES 談情·騙愛 電影SPEED DATING活動。吳君如表示自己沒有試過speed dating，但自己的身份難以參加，因為大家都認識她。問到囡囡如果參加speed dating，她表示支持，更希望囡囡可以帶她去見識下。

君如更大爆陳可辛跟她初次約會時，對方聲稱要去買新衫吸引她，所以遲到了45分鐘。然而，問到君如為何會等足45分鐘，她笑謂自己也需要放空，但認為對方遲大到真的是很過份。

問到她跟初認識的男士約會時，有哪些行為會令她扣分，君如表示最怕男人孤寒，但她自爆跟陳可辛初次約時竟是AA制，她笑謂對方的才華抵銷了問題。

簡單問候好開心

談到電影《我談的那場戀愛》，君如稱劇中有三句對白令她笑過不停，便是騙子跟她說︰「Good morning」、「Good afternoon」、「Good evening」。她表示人其實很簡易，沒想到這些說話就已經令人很開心。問到她跟陳可辛在生活上有沒有這些對話，她表示也有，但最重要大家相處是不會互相批評。

嫌囡囡clubbing打扮保守

問到囡囡現時有沒有追求者及拍拖，君如表示沒有，亦相信對方會主動跟她說，自己不會教女兒揀對象，因為作為一個母親不應囉囉嗦嗦。她提到女兒在18歲的時候，主動向她要求去clubbing、酒吧，但囡囡到酒吧時卻因為衣著問題被人拒於門外。君如表示當時直接指女兒的打扮太密實，應該要性感裝束。

君如又提到女兒為了去clubbing，於是借了她一張會員卡，當門外的保安跟她核對資料時，女兒就扮作是君如及說出媽媽的出生日子，可惜樣子跟出生日子相距太大，最後都未能成功去到clubbing。