我談的那場戀愛／愛情城事／有詭難言／機動警察 劇場版 東京毀滅戰／花腐／風之城 ︳今期睇咩戲

我談的那場戀愛

「愛情，只要你相信，就是真。」 城中知名婦科醫生余笑琴雖被騙巨款，最後仍堅稱自己只是談了一場戀愛。 喪夫數年的笑琴在交友軟件邂逅網騙集團的李偉祖，所偽裝的中年喪妻的法籍石油工程師。 笑琴沉醉於網上情緣，而祖在為笑琴製造浪漫的過程中，亦找到樂趣與滿足。兩個本來不討喜的人，因為這場由欺騙開始的網戀，一點點地改變。 賣點 主要演員(MC、吳君如、陳輝虹、鄧麗欣）嘅演出，以至何妙祺首次執導嘅成績都令人喜出望外。將「電話騙案」拍成電影，起初以為「吓，得咩？」，結果真係得，甚至可以係一場愛情哲學思辯。

愛情城事

十段不同類型的「愛」與「情」：香港商人在彩票店偶遇靈魂伴侶；外賣仔和檳榔西施的音樂奇緣；現代《白蛇傳》的奇幻婚姻；香港女孩與台灣男友父親的港產片情結……不同文化背景的人在台北相遇相知，心動與荒謬，矛盾與遺憾，讓大家一起為愛共鳴，找到自己愛的模樣。 賣點 呢類幾位導演各自發揮聚合而成嘅電影，好似行一轉夜市咁，細細份，好味嘅開心記住，唔好食嘅都可以留個記憶。《愛情城市》台味夠晒，張震+鄭中基同埋黃綺琳嗰2段最突出。

有詭難言

美國夫婦㩦著女兒渡假出遊，沿途結識了一個都是「一家三口」來自英國的家庭。老公Paddy健碩俊朗魅力不凡，最愛談笑風生，兩家很快變得熟稔，女兒跟對方的兒子終日玩在一起。Paddy邀請對家在他們的鄉村莊園渡假，待一切安頓好後終於露出狐狸尾巴，兒子更肩負天大秘密，夢想假期演變成一場心力交戰的噩夢⋯

機動警察 劇場版 東京毀滅戰

機動警察 劇場版 東京毀滅戰

1999年的東京，為了執行「巴比倫計畫」填海造陸，大量引進機械人「Labor」，民眾在日常日活中亦廣泛應用。某日，一部無人駕駛的軍用機械人自動啟動；另一邊廂，一個天才程式員自殺。兩宗看似不相關的事件，竟將東京捲入一場前所未見的風暴之中...... 賣點 一路睇，個腦一路響起「有賊便有警察……」

花腐

日本成人三級電影日漸衰落，九谷導演失業快五年了，由於付不起房租多時，被業主要求幫忙趕走另一間公寓住所房客井關，以便重建就可清掉所欠房租。九谷發現井關也是一位苦苦掙扎編劇，幾杯酒後兩個男人講述他們失戀的經驗，卻沒有意識到他們的共同點比他們想像的更多，到底什麼是藝術？什麼是色情？ 賣點 兩個廢男，潮濕的天氣，謎一樣嘅女人。女主角佐藤穗奈美嘅演出，應該係今年睇過嘅女演員之中最出色一位。

風之城

乖巧羞澀的阿些看似是個平凡蒙古高中生，但他還擁有一個非凡身份——透過通靈為鄰舍祈福解憂的薩滿法師。平素品學兼優的他，在一次儀式上結識了患有心臟病的叛逆少女，初嘗青春甜甜的折磨之餘，更開始對師長權威和家庭壓力萌生懷疑。不但讓他用不同的目光看待世界，也令他重新認識自己。 賣點 細個去過蒙古旅行，對呢套戲難免有好感。不同國度都有一套青春殘酷物語，《風之城》帶你返去同蒙古一樣遙遠嘅青春期。

原文刊登於 電影LOL