我談的那場戀愛｜票房報捷4日破300萬 吳君如拉隊中秋謝票

由吳君如、張天賦(MC)和鄧麗欣(Stephy)合演的《我談的那場戀愛》，開畫4日連奪單日票房冠軍(12至15日)，累積票房已衝破300萬。在電影巿道低迷下，此票房實屬理想，台前幕後均大為鼓舞。為答謝觀眾支持，吳君如將於中秋節期間（9月17日及18日），聯同兩位監製陳慶嘉、秦小珍，導演何妙祺，以及有份演出的張錦程、Norman Noël、陳昭煊、何求、李煥林、陳章棨出席不同場次謝票場，與影迷共度佳節。君如興奮表示：「我諗觀眾會送啲月餅畀我，期待有人送月餅啦，或者我送啲月餅畀觀眾都得！」

電影在網絡上亦引起迴響，故事情節和演員的精彩演出，均廣獲各界好評，並獲邀參展下月初舉行的第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元，吳君如更獲頒該電影節的「焦點香港」影人獎 (HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD)，以表揚她一直以來對影壇的貢獻及傑出成就，君如亦是繼王家衛及關錦鵬導演之後，再獲此殊榮的香港電影人，她將會親身往當地接受榮譽，她興奮表示，「接到這個消息真係又驚訝又驚喜，而家呢部戲咁好口碑，咁可以去到夏威夷同人交流時都更加得心應手！」