我談的那場戀愛｜MC張天賦自爆擇偶條件：姐姐都好正 Stephy男友被「露面」盼多給空間(有片)

吳君如和張天賦出席《我談的那場戀愛》首映禮，分亨在札幌拍攝的趣事。

由吳君如、MC張天賦領銜主演，鄧麗欣特別演出的愛情喜劇《我談的那場戀愛》，昨晚(2日)於沙田舉行首映禮，大批MC的粉絲早已霸位守候，場面虛冚君如以一身低胸露背群褲撓著MC現身，表現風騷，大曬日文又公開爭取要當MC演唱會嘉賓，更被司儀朱薰要求當眾勾手指尾立約，嚇到MC要以經理人作擋箭牌。在舉杯祝酒儀式上，眾人品嚐與劇情有關的「海鹽啤酒」時，MC表情趣怪又被花炮嚇親，盡顯張三歳本色。

君如在首映禮上，大談與MC在札晃拍戲的趣事，雖然逗留7天，但各自對著手機演戲，僅只一場「對手戲」，以及一次眼神交流。她與MC和Stephy受訪時表示，「3分2的戲都係對住電話演，要幻想電話另一邊係靚仔。」她掦言喜歡小鮮肉，老公陳可辛也要靠邊站。MC則自爆情史，「我過往拍拖都係妹妹，但跟君如和Stephy合伯後轉軚：「原來姐姐都好正！」問到喜歡甚麼類型，他直言，「我係鍾意細粒長頭髮多啲。」說罷，君如和Stephy即表二火不夠細粒又非長頭髮，就搞笑地畫清界線。

風情萬種 男觀眾甘心受騙

Stephy演詐騙主腦，戲裡的百變又性感的造型曝光後，贏得不少好評，她直言：「我都問過好多次係咪真係要咁樣着，但睇過劇本先知咁先呈現到風情萬種。電影可以多啲呢種造型，呢種角色幾好玩，同埋同MC嘅對手戲幾好玩，呢一種弟弟都OK。」有男觀眾在網上稱，甘願被Stephy詐騙，但Stephy 就忠告：「男觀眾唔好見到瓊姐呢種女性着得咁靚，就咁易上當。」

早前近日被揭與「台版Rain」拍拖，原來男友去年11月已坐頭排睇她的演唱會，「佢而家已經已經唔係Rain，有人話似李炳憲。大家畀多啲空間佢，佢唔係圈內人好怕醜，唔係好知點應對。」她又指原本今日想叫男友一齊睇首映，不過怕夜影響對方工作而作罷。而君如的母親和弟弟亦有捧場。