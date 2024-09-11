我談的那場戀愛｜MC深情演繹主題曲《筆友》難忘吳君如揪心一幕

由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣合演的浪漫愛情喜劇《我談的那場戀愛》，由男主角MC主唱電影主題曲《筆友》MV，在明天(12日) 正式上映前上架。MC表示錄音時憶起戲中男女主角在中環天橋遙距相遇的場景，「錄歌時不自覺地想起君如喺中環天橋追出嚟、天橋上又有人busking一幕，好似係戲中一段感情的完結點，當時的劇情與這首歌非常契合。」電影優先場票房已破50萬，並再獲邀請參加5個海外影展。

多謝 MC 唱功 《筆友》由戴偉作曲、梁栢堅與導演何妙祺聯合填詞，歌詞直述男女主角吳君如和張天賦的矛盾關係與心聲，。首次挑戰填詞工作的何妙褀表示：「第一次填詞，真係未算最理想，幸好配樂戴偉邀請填詞人梁栢堅幫我補習改功課，好多謝佢仗義救急，先有依家大家都滿意嘅主題曲，另外亦感謝陳志發導演幫我剪輯MV，好多人睇完覺得冇劇透之餘，令人更加想入場睇戲，當然亦要多謝MC唱功，主題曲我貢獻有限，多謝大家支持。」MC亦有回應，收到歌詞時非常意外：「好意想不到，因為導演唔係專業填詞人，但寫到一份歌詞，除咗有內容之外亦都配合旋律，導演做得好好。」《筆友》也成為電影中情感的延伸，讓觀眾透過歌曲再次感受主角之間的愛情故事。

感性與娛樂找平衡 電影自8月23日開始舉行的優先場，累積票房已突破50萬，廣獲口碑，並先後在香港、北京、台北、紐約、馬來西亞、成都及曼谷的影展中亮相，最近再獲五個影展邀請參展，包括第3屆海浪電影周「一萬次蕩漾」單元、亞洲電影大獎學院「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」、香港國際電影節「光影浪潮·香港電影新動力2024: 柏林站」、第43屆溫哥華國際電影節Panorama單元，以及第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元。處女執導作未上畫就廣受好評，何妙祺盼電影打造全新港式愛情喜劇風格：「今次創作上想在感性的思考性和娛樂性之間找到平衡，創作有別於過往笑點密集港產喜劇。多謝優先場已有不少嘅觀眾入場鼓勵我哋，亦感恩各個影展嘅邀請。」