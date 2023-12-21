戚小戀曾為張學友、郭富城、劉德華、梁詠琪作曲 久違30年復出台灣樂壇推新專輯！

曾為張學友作曲《情書》的創作型音樂人戚小戀（Cloudia）睽違30年，去年2022年復出，重新灌錄1992年首張專輯感人好歌〈我的太陽〉。久違30年，戚小戀進入廣告界後「息筆」多年，但這段期間還是會記錄下靈感，「創作魂」不滅。

曾譜寫出張學友《情書》、《毛衣》、萬芳《割愛》、周海媚《意外》、郭富城《這一生只有我最疼你》、劉德華《朱顏記》、《多情 》、梁詠琪《關於愛》等經典作品的創作歌手戚小戀，睽違30年，於去年2022復出樂壇。她重唱1992年個人首張專輯中的《我的太陽》，以此為基底，延伸發展出對唱版、兒童版、搖滾版、配樂版和大合唱版等8個版本，成為戚小戀《我的太陽My Sun 2023》全記錄專輯更成為誠品音樂信義旗艦館的壓軸冠軍！