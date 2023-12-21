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娛樂
2023-12-21 10:27:00

戚小戀曾為張學友、郭富城、劉德華、梁詠琪作曲 久違30年復出台灣樂壇推新專輯！

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戚小戀曾為張學友、郭富城、劉德華、梁詠琪作曲 久違30年復出台灣樂壇推新專輯！

戚小戀曾為張學友、郭富城、劉德華、梁詠琪作曲 久違30年復出台灣樂壇推新專輯！

曾為張學友作曲《情書》的創作型音樂人戚小戀（Cloudia）睽違30年，去年2022年復出，重新灌錄1992年首張專輯感人好歌〈我的太陽〉。久違30年，戚小戀進入廣告界後「息筆」多年，但這段期間還是會記錄下靈感，「創作魂」不滅。

曾譜寫出張學友《情書》、《毛衣》、萬芳《割愛》、周海媚《意外》、郭富城《這一生只有我最疼你》、劉德華《朱顏記》、《多情    》、梁詠琪《關於愛》等經典作品的創作歌手戚小戀，睽違30年，於去年2022復出樂壇。她重唱1992年個人首張專輯中的《我的太陽》，以此為基底，延伸發展出對唱版、兒童版、搖滾版、配樂版和大合唱版等8個版本，成為戚小戀《我的太陽My Sun 2023》全記錄專輯更成為誠品音樂信義旗艦館的壓軸冠軍！

戚小戀是台灣創作型音樂人，作品包括張學友唱的〈情書〉，萬芳唱的〈割愛〉，藍心湄唱的〈愛我到今生〉，江蕙唱的〈罵春風〉、〈思念你〉、〈相思鏡〉 戚小戀是台灣創作型音樂人，作品包括童安格唱的〈為難〉，古巨基唱的〈路邊攤〉，吳奇隆唱的〈美麗的錯〉，蘇有朋的〈天地一沙鷗〉（圖／源瑗園 San & Cloudia Studio 提供） 戚小戀是台灣創作型音樂人，曾為古巨基、郭富城、梁詠琪、梁靜茹、劉德華、鄭中基、周海媚 作曲

戚小戀︰享受靈感及創作

戚小戀是90年代華語樂壇紅極一時的女性創作人，寫過知名作品無數，都在全球華語各排行榜名列前茅，對此她謙虛表示只是愛音樂，「真是不敢當，歌壇有非常多我崇拜的前輩和音樂人。」被問及進入廣告界後「息筆」多年，有沒有感到可惜？她笑：「偷偷說，我還真的手癢，可能所謂的創作魂？多年來我還滿常在人潮、聚會或夜深人靜時，寫下浮現腦海的文字及樂句。」又表示因工作忙碌沒有進行到底，但很享受靈感及創作的紀錄過程，笑說：「和日常工作中的自己，像有著雙重性格的雙胞胎。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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