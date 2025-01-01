戲劇︱續寫張達明得獎作品 中英劇團華麗演員陣容共演《近鄉途情怯》

1992年，張達明為中英劇團編寫了《客鄉途情遠》，首演13場全部滿座，並勇奪首屆《香港舞台劇獎》「最佳劇本」，身兼編劇及導演的他，更奪得「最佳導演」 (喜劇/鬧劇)，並於同年6年重演。今年是中英劇團45周年，資深劇場人劉浩翔，以未來視覺續寫成《近鄉途情怯》，邀請到當年參與《客鄉途情遠》演出的資深前輩回到中英，與新一代駐團演員延續故事。

《客鄉途情遠》是一個關於兩代人的故事，一家三父子面臨家分三地，同時一位自小移民海外的表妹返港，與三父子一同回鄉，期望在這次回鄉路上，親身體驗尋根之旅。32年後劉浩翔以未來視覺續寫成《近鄉途情怯》，延續這個香港家庭的故事，如今第三代都已經長大成人，再次面對各散東西，要如何連繫散失的家庭？