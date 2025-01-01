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娛樂
2025-01-01 16:00:00

戲劇︱續寫張達明得獎作品 中英劇團華麗演員陣容共演《近鄉途情怯》

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《近鄉途情怯》宣傳海報。

《近鄉途情怯》宣傳海報。

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1992年，張達明為中英劇團編寫了《客鄉途情遠》，首演13場全部滿座，並勇奪首屆《香港舞台劇獎》「最佳劇本」，身兼編劇及導演的他，更奪得「最佳導演」 (喜劇/鬧劇)，並於同年6年重演。今年是中英劇團45周年，資深劇場人劉浩翔，以未來視覺續寫成《近鄉途情怯》，邀請到當年參與《客鄉途情遠》演出的資深前輩回到中英，與新一代駐團演員延續故事。

 

《客鄉途情遠》是一個關於兩代人的故事，一家三父子面臨家分三地，同時一位自小移民海外的表妹返港，與三父子一同回鄉，期望在這次回鄉路上，親身體驗尋根之旅。32年後劉浩翔以未來視覺續寫成《近鄉途情怯》，延續這個香港家庭的故事，如今第三代都已經長大成人，再次面對各散東西，要如何連繫散失的家庭？

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當年《客鄉途情遠》綵排花絮。 當年《客鄉途情遠》演出盛況。 1992年《客鄉途情遠》(重演)的宣傳海報。 當年《客鄉途情遠》劇照。

由《客鄉途情遠》到《近鄉途情怯》，都是香港家庭的寫照，30年來，香港人經歷離離合合，有人遠走他方，亦有人再返故地，人要落葉歸根，還是落地生根？《近鄉途情怯》以未來視覺，想像再續對家、對情、對根的探求。

是次參與演出的資深演員，有當年參演《客鄉途情遠》的周偉強、盧俊豪、黃清俊，以及擔任副舞台監督的孫惠芳。今次亦邀請到當年作為觀眾，及後亦參與了不少中英劇團製作的陳瑞如，加上中英藝術總監張可堅、助理藝術總監盧智燊、編劇劉浩翔亦會參演，由資深演員前輩，結合新一代中英劇團駐團演員，一同於舞台上呈現中英跨越年代的共集。

 

《近鄉途情怯》演出詳情：

日期：11826

地點：葵青劇院演藝廳

票價：$420$340$260$180

詳情：https://www.chungying.com/production-list/homecoming/

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