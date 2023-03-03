戲院跑數新招 美國AMC院線出爆谷 層遞式票價 負評如潮

AMC宣布推出自家品牌爆谷Perfectly Popcorn，仲有3款分別為「鹽味」、「經典牛油」及「超多牛油」口味，有微波爐叮叮版亦有一開袋就食得嘅版本，將於3月喺大型連鎖超市出售。 市面唔同口味又咸又甜嘅爆谷如雨後春筍，AMC呢幾款口味非常反樸歸真，暫時未知搵唔搵到錢，不過開發新產品一定用咗唔少！

CEO Adam Aron 就話AMC多年嚟致力為觀眾提供最好嘅觀影體驗，今次將呢份體驗帶去你屋企，未來會持續推陳出新為觀眾服務。呢個新業務其實幾自相矛盾，戲院生意麻麻應該諗辦法提高入產率，吸引返觀眾入場睇戲，點解會出家用微波爆谷，鼓勵大家留喺屋企睇戲？

為咗救市，AMC都推出過唔少趕客措施，例如月頭就推出演唱會層遞式票價，根據座位位置有不同票價。演唱會分價位因為場地大，越近舞台越睇得清台上表演者，越後粒星就越細，分價可以接受，但睇戲大家都係睇同一個大銀幕，唔會坐後幾行個畫面細咗啩。而且個放映廳大極都唔會球場咁大，仲要有唔同價位？結果緊係被人閙爆，連《魔戒》男星Elijah Wood都閙埋一份！

講到尾觀眾入唔入場都係睇有無戲想睇，下下等片廠出大製作、好電影先有客係好被動，所以不如搵下多啲唔同類型嘅節目、開發下場地用途，好似播演唱會、電競比賽，搞靚個VIP廳加票價好過，又或者大膽啲約片廠開會傾掂啲片期，保證月月有大片上仲好。

AMC出爆谷無新意，搞票價又越搞越趕客，不如請個好公關搞搞個品牌，sell下點解戲院大銀幕無可取代好過啦！

原文刊登於 電影LOL