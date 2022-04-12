戲院關閉逾100日票房暴跌 《飯戲攻心》延至暑假上映

自疫情於2020年爆發以來，香港的戲院多次被勒令關閉266天(截至4月20日)，對比世界各地的戲院的關閉日數，全球稱冠。單是第五波疫情戲院被封超過100日，橫跨賀歲及復活節旺季，原定農曆年上映的《飯戲攻心》更要延至暑期公映。為迎接下周四(21日)戲院重開，由金像影后《變種特攻》荷爾芭莉及《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜主演的《月球隕落》(Moonfall)今日率先預售。多部獲獲奧斯卡提名的電影包括《無處安心》(FLEE)、《世上最爛的人》（The Worst Person in the World）等將會陸續上映。

票房暴跌至不足3成

對比起2019年的19億票房，2020年戲院關閉114天，全年票房暴跌至不足3成，只有約5億。2021年戲院關閉48天，票房只有12億，約為2019年的6成。百老匯院線行政總裁劉少文表示，戲院經歷復活節、暑假、聖誕及賀歲檔期等旺季被勒令停業，不但對對戲院和電影業界造成沉重打擊，亦令觀眾失去節慶假日的集體娛樂和歡樂記憶，大家都非常沮喪，「香港戲院共關閉266天，縱觀全球，包括歐、美、日、韓、中國內地等地的戲院，均沒有像香港般被勒令關閉如此之久，同時觀眾亦被禁止於戲院內進食。對此，業界希望政府審視及了解，戲院和疫情之間是否只有這般的禁制關係。」