戴佩妮睽違7年台北開演唱會 喉嚨出狀況：滴下鼻水，逆流成痰

華語樂壇唱作人戴佩妮（Penny）睽違7年在台北開唱，一口氣帶來25首新歌，新專輯《被動的觀眾》中的12首歌，皆在台北站限定全數演出，讓粉絲大呼過癮；不過，Penny剛登台就冷到流鼻水，讓她不禁直呼：「冰到鎖喉了啦！」，而自然不做作的她，甚至不計形象將衛生紙插在鼻上。

戴佩妮：冷到剛剛好滴下鼻水

戴佩妮演唱會以專輯中〈隨風所欲〉為主題，整場演唱會充滿大氣流動、風的線條，Penny也化身音樂女神，服裝和造型配件也仙樂飄飄，不過，她剛出場就「風」姿綽約、「冷」艷絕美，卻意外被「冰到鎖喉」，讓她苦笑說道：「冷到剛剛好滴下鼻水，逆流成痰」，還不計形象將衛生紙插在鼻上，搞笑透露身上的暖暖包搖搖欲墜，直呼：「隨時有可能掉出來見客！」戴佩妮也用自己的方式侃侃談心，表示自己個性很雞婆，以前自己的事忙不完還要去管別人的，現在則學會把自己的部分先做好，直呼：「但人好複雜喔！」；更是語出驚人：「出道23年，還是沒有成為非常稱職的專業歌手，非常抱歉！」直言她並不是「太制式」的女歌手。

此外，特別值得一提的是，當晚有很多海外樂迷特地搭機到台灣朝聖，戴佩妮也提到，她侄女的18歲朋友專程從L.A.飛去，更暱稱對方是「Old Soul」（老靈魂），因為這位剛成年的大男孩，只聽「江蕙」、「蘇打綠」、「戴佩妮」，更是大老遠飛越半個地球來台觀賞演唱會。

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