戴愛玲來港宣傳12月個唱 預告加入廣東歌環節

有鐵肺天后之稱的華語女歌手戴愛玲，即將於12月8日在新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行首個香港個唱，近日她專程來港為是次音樂會「故事的故事」舉行發布會，分享今次音樂會的相關資訊，門票分別為$780和$580兩種，已訂於11月1日在KKTIX公開發售。 戴愛玲現身台上時表示：「我已經出道20多年，發行了十多張專輯，如不包括較早前的香港春浪音樂節，我也有6、7年沒來過香港了。這兩天在香港跑電台通告時，回到一些去過的電台錄音室，有非常熟悉的感覺。可以再來香港真的很感動，希望大家 可以認識戴愛玲，認識我的歌，之後聽我的音樂，聽我唱歌。」她續稱：「每個人都有不同的故事，無論任何年齡都需要有個空港，所以今次誠意邀請香港的朋友，成為我音樂會的故事中的主角，大聲一起唱出那些年的動人情歌。」

最愛王菲霆鋒彭羚

戴愛玲透露會加入廣東歌環節，因為她自己的年輕時代便很喜歡聽廣東歌和看港劇，她很喜歡王菲、謝霆鋒及彭羚，而演員則喜歡劉青雲，她也會翻唱一些男歌手的作品，感覺會很「帥」。不過，戴愛玲說廣東歌有太多選擇了，如果樂迷有心水可以私信給她，如果合用的歌便會讓製作團隊調整歌單。戴愛玲也順道介紹新歌《給某某》，她說：「《給某某》是曖昧模糊，不明確的感覺，是一種在界線之間徘徊，想接近又猶豫不決、想釋放又壓抑的狀態，然後走向勇氣、明朗、蛻變，最後卻終究還是回到一個未完結的問號。這樣積累在內心深沈的感情，那個某某，你收到了嗎？」活動上，主辦單位代表為戴愛玲送上蛋糕寓意無限祝福，及後她更聯同發布會的一眾嘉賓進行簡單而隆重的祝酒儀式，預祝演唱會大賣，一票難求。