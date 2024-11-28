戴愛玲驚喜宣布巡演香港站邀來金曲歌后任嘉賓 A-Lin義不容辭排出空檔以行動支持

「鐵肺歌后」戴愛玲舉行的巡迴演唱會「故事的故事」香港站將於12月8日開唱，今次是她首次在香港舉辦專場演出，讓戴愛玲直言緊張不已，回想4月才因「春浪音樂節」於香港初登場，她透露對香港歌迷的熱情印象深刻，也表示準備了很多大合唱的橋段獻給大家！不僅如此，戴愛玲也透露香港站將有請「金曲歌后」A-Lin擔任特別嘉賓，情同姐妹的她們更笑說若歌迷夠熱情，絕對會讓現場成為大型部落豐年祭！

2024年即將倒數，戴愛玲「故事的故事」巡迴演唱會也將在12月在香港登場，上半年才因春浪在香港第一次登台，戴愛玲表示對香港歌迷的熱情印象深刻，容易被感動也愛哭的戴愛玲甚至激動到一度要落淚，更在當時承諾很快回到香港舉辦專場，如今她也遵守與香港歌迷們的約定，將在下週末於香港的「東華三院東蒲胡李名靜體育館」演出。