戴祖儀感謝女神們豐富《女神戀愛腦》 6度角逐女飛躍想衝擊視帝寶座

戴祖儀入圍角逐「最佳女主持」、「最佳電視歌曲」、「飛躍進步女演員」三個獎項，為了拉票更出動易拉架及印有她樣子的禮物派發給同事、傳媒，笑問她是否在賄選，她否認，並即場發表「政綱」。 她說：「係慰勞各位幕後嘅員工，咁多年愛惜祖兒，俾個機會我入圍6次『女飛躍』！都要有心思回饋佢哋。我人生座右銘有兩個，第一：開心；第二：無悔！所以我都好想為今次呢個頒獎禮，盡力去拉票！唔好令自己有遺憾！」

對於有指她比較看重歌曲獎，她說「女飛躍」亦很重要。她說：「因為大家都俾咗好多機會我，好似喺《刑偵12》演到一個好dark角色，觀眾可以睇到我另外有呢一面，令到大家好suprise!」 早前有網民翻看她跟丁子朗在《青春不要臉》的片段後，大讚她的演技自然，呼籲大家不要少看她，祖儀表示不知道，並稱知道公司向來重視觀眾意見，她會找這些留言cap圖讓公司安排她多些出現在幕前。

問到她喜歡做歌手還是演員，她說：「就算以前問我，其實我都揀唔到，因為兩樣嘢我都好愛。好似今次有歌曲獎提名，我係好開心！因為首歌係我自己寫，一路以來我係歌手出道，但係過咗一段時間，大三唔記得咗我係一個歌手嘅身份，今次入嘅歌曲相係非常感恩。播呢一首歌一出，再配合埋《女神配對計劃》，係令到件事好完整。好多謝咁多位女神、男神們，令到首歌多咗好多故事，令到大家好有共鳴，好鍾意呢一首歌。我覺得好幸運，好感恩！」 她稱如果拿到獎項，會請大家食飯，但同時會想繼續突破自己，不排除諗下一步要衝擊「最佳男主角」。她笑謂：「最佳女主角競爭太大啦，唔係喎，男主角競爭都好大喎！」