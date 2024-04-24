戴耀明同《一拳超人》埼玉撞樣 51歲健身有法︰努力吧大叔

網民讚戴耀明︰好多人撐你

現年51歲的戴耀明參與過無數嘅TVB劇集，幾年前獲邀扮演過《一拳超人》主角埼玉而爆紅。近日戴耀明於社交網站上載裸露上半身大騷手臂線條嘅照片，展示健身成果，同時亦為自己打氣，他留言話：「大叔，努力吧，不能放棄，加油」 。戴耀明一身鋼條身型，除咗令網民眼前一亮之外，仲令佢同《一拳超人》主角埼玉更加似樣，獲網民大讚「好多人撐你」、「加油！ 小明哥，一定得架！」、「見到你咁有毅力，我都要操下」。