戴耀明同《一拳超人》埼玉撞樣 51歲健身有法︰努力吧大叔

香港藝人同卡通人物撞樣都唔係新鮮事，除了經典的鄧梓峰同巴斯光年及元華同結他他老伯之外，TVB金牌綠葉戴耀明亦同《一拳超人》主角埼玉激似樣，幾年前戴耀明「神還原」角色深入民心。近日戴耀明在社交網站上載上半身大騷手臂線條的健身照片，現時戴耀明鋼條身型同《一拳超人》埼玉更加似。
網民讚戴耀明︰好多人撐你
現年51歲的戴耀明參與過無數嘅TVB劇集，幾年前獲邀扮演過《一拳超人》主角埼玉而爆紅。近日戴耀明於社交網站上載裸露上半身大騷手臂線條嘅照片，展示健身成果，同時亦為自己打氣，他留言話：「大叔，努力吧，不能放棄，加油」 。戴耀明一身鋼條身型，除咗令網民眼前一亮之外，仲令佢同《一拳超人》主角埼玉更加似樣，獲網民大讚「好多人撐你」、「加油！ 小明哥，一定得架！」、「見到你咁有毅力，我都要操下」。
去年底起健身
接受訪問時，戴耀明稱網上看到殘障人士健身影片，令佢深受感動，所以展開健身，希望可以在51歲迎來新的改變。戴耀明上年年底拍攝《巾幗梟雄之懸崖》時開始健身；同時佢仲話好期待有一日可以演出「荷李活」《一拳超人》。雖然佢知道目標好遠，不過只要嘗試向目標進發，過程都係好值得回憶。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈